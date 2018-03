El turismo cordobés también emprende

Plataformas on-line de información turística con técnicas de geolocalización, puntos de encuentro para el turismo de negocios, modernización de baños árabes, servicios de turismo cultural y creativo, y talleres que aúnan gastronomía y flamenco. Todo ello sin olvidar los negocios más clásicos vinculados al sector, como los restaurantes, los apartamentos turísticos y las casas rurales; aunque con un toque singular e innovador. Esta es la tipología de los 11 proyectos que la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha subvencionado en Córdoba a través de su línea de ayudas 2017 para el fomento de los servicios turísticos y la creación de nuevos productos, en sus dos modalidades Pymetur y Emprentur, dirigidas al crecimiento y consolidación de empresas turísticas ya existentes, y a la creación de nuevas, respectivamente.

Estas nuevas modalidades de subvenciones al sector, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, se convocaron por primera vez a principios del pasado año, y concluido ya el proceso de concesión, 11 han sido los proyectos subvencionados con una cuantía total de 567.472 euros, que cubren el 45% de la inversión de la mayoría de los siete proyectos aprobados en Pymetur; y el 100% en el caso de los cuatro proyectos que han sido beneficiarios de la modalidad Emprentur, según rezan las resoluciones de la delegación territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Córdoba relativas a estas ayudas.

Esta cuantía total representa el 15,7% de los 3,6 millones de euros que la Consejería de Turismo y Deporte ha aprobado para 64 proyectos pertenecientes a toda Andalucía, en el marco de estas líneas de ayudas cofinanciadas en un 80% con los Fondos europeos Feder Andalucía 2014-2020.

En concreto, para el caso de las subvenciones de Pymetur, se han destinado 429.040 euros para siete proyectos que supondrán una inversión total de más de 1,1 millones de euros por parte de sus promotores; dentro de una línea de ayudas a las que también se presentaron otros 19 proyectos cordobeses, que finalmente no han sido subvencionados por no acreditar todas las condiciones necesarias exigidas para la concesión y/o no alcanzar la puntuacion mínima exigida en sus proyectos, acorde a las bases reguladoras.

Por su parte, para Emprentur las subvenciones aprobadas en Córdoba para la creación de cuatro nuevas empresas turísticas han llegado a los 138.431 euros, que cubren toda la inversión presentada a esta convocatoria por estos emprendedores. Asimismo, y al igual que en la modalidad Pymetur, en Emprentur también se presentaron otros 30 proyectos cordobeses, que no reunían todas las condiciones necesarias o no alcanzaron la puntuacion exigida, pero que, en todo caso, hablan del dinamismo de los emprendedores cordobeses también en el sector turístico.

De las cuatro iniciativas finalmente subvencionadas, una supondrá la creación de una nueva plataforma on-line de eventos (cuyo detalle se reseña en esta misma página), mientras que otra se centrará en el turismo de negocios y una tercera supondrá la reforma de un inmueble para convertirlo en casa rural.

Respecto al cuarto de estos proyectos, cuya idea es maridar gastronomía, flamenco y descanso, es posible que se inicie un expediente de devolución de sus casi 10.500 euros de ayuda aprobada, ante los cambios que sus promotores han realizado en el mismo. según fuentes de la delegación territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Córdoba.

En cualquier caso, y como resalta el delegado territorial de la citada Consejería en Córdoba, Francisco Alcalde, los citados 11 proyectos destacan «por su apuesta por la innovación y el emprendimiento que aportan al sector turístico cordobés». Estos proyectos están en diferentes fases de ejecución, según ha confirmado este periódico, aunque en todo caso tanto estas pymes como los emprendedores tienen hasta el próximo 31 de julio para concluir las acciones para las que se les ha concedido ayuda, en el marco de unos servicios y nuevos productos turísticos que deberán mantenerse, al menos, tres años para no tener que devolver la subvención.

Por otro lado, y junto al carácter innovador y singular de muchos de estos proyectos, Francisco Alcalde también destaca la contribución al crecimiento del empleo y al fomento de un «turismo sostenible y de calidad en Córdoba». Precisamente, la sostenibilidad y la puesta en marcha de nuevos productos turísticos de calidad deben marcar el presente y futuro del turismo cordobés, a juicio del sector. Más allá de la extensión de los veladores, los apartamentos turísticos ilegales y las despedidas de soltero y de soltera low cost.