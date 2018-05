Tres meses para lograr agua y luz

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Certificados de empadronaminento, planos de la vivienda, proyectos de las acometidas, etc etc... Lo que se suponía que iba a ser un proyecto sencillo se ha convertido en un ir y venir de documentación ademas se requiere entregar un documento que ellos mismos poseen como es el documento que acredite que la construccion a superar el tiempo del delito urbanistico o sea que ese documento lo tiene urbanismo en el expediente de cada parcelistas, pues ellos fueron quien aplicaron y cobraron las correspondientes sanciones. Esto es un engañabobos , te doy los permisos para callar bocas y luego te inflo a pedirte requisitos para que siempre falte algo y no poder darte permiso para accader a las dotaciones básicas,