Tres detenidos tras la muerte del  atropello en Camino de la Barca

La investigación policial por la muerte ocurrida en Camino de la Barca el pasado mayo acabó con tres detenidos e indicios de que el fallecimiento pudo deberse a un accidente laboral, al caer la víctima, de unos 50 años de edad, desde un tractor. Según ha conocido este periódico de fuentes próximas al caso, las detenciones tuvieron lugar el pasado junio y los arrestados quedaron en libertad sin medidas cautelares tras ser puestos a disposición judicial, aunque el caso se sigue investigando en un juzgado de la capital para determinar cómo ocurrieron los hechos y las posibles responsabilidades.

El suceso se remonta al 10 de mayo pasado. Aproximadamente a las 12.30 horas, Emergencias 112 recibía aviso de «varios viandantes que presenciaban el atropello de una persona en la vía pública», según una nota difundida aquel día por este servicio. Inmediatamente, el Centro de Coordinación de Emergencias dio aviso a la Policía Nacional, a la Local y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Al llegar al lugar, los servicios sanitarios tan solo pudieron confirmar el fallecimiento y, a partir de ese momento, la Policía Nacional inició una investigación para esclarecer los hechos.

Pronto comenzó a dudarse de que se hubiera producido un atropello. La inspección ocular efectuada en el lugar y las declaraciones tomadas a vecinos parecían descartarlo. No había huellas de frenazo y nadie había visto ni oído nada. Quedaba esperar al resultado de la autopsia, aunque esta tampoco fue concluyente. El cadáver presentaba un golpe, pero no se podía establecer cómo se había producido. Fuentes cercanas a la investigación indicaron cinco días después del suceso que «no hay testigos que digan que hayan visto que un vehículo atropellara al hombre, ni hay frenada que haga pensar que sea un atropello». Las fuentes señalaron entonces que la principal hipótesis en este caso era «una caída», puesto que «las lesiones que presenta no concuerdan aparentemente con un atropello».

LA RESOLUCIÓN // Sin embargo, la Policía Nacional mantuvo abierta la investigación para contar «con pruebas concluyentes» de este caso y así fue como, tras numerosas pesquisas, los agentes encargados del mismo supieron que todo pudo deberse a un lamentable accidente mientras la víctima realizaba trabajos en una pequeña finca cercana al lugar.

Al parecer, según han explicado fuentes próximas al caso, las investigaciones apuntan a que el hombre fallecido ayudaba desde hace tiempo a los responsables de la parcela en diversas labores. El día en el que ocurrieron los hechos, mientras uno de ellos conducía un tractor, la víctima viajaba supuestamente agarrada por fuera del vehículo. Sería así como, en un momento dado, sufrió una caída y perdió la vida. Según las mismas fuentes, los arrestados, al percatarse de la situación y asustados por las consecuencias, habrían avisado al 112 alertando de que el hombre había sufrido un atropello. Así, con todos los indicios y los testimonios recabados, la Policía Nacional puso a tres personas a disposición judicial en junio por su relación con la muerte. Aunque quedaron en libertad, ahora un juzgado instruye el caso para aclarar lo sucedido, así como si existía relación laboral del fallecido con los arrestados, si hubo omisión del deber de socorro y determinar las posibles responsabilidades.