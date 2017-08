Trece infracciones por alcohol o drogas en el puente

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Sólo lo de la Policía Local, 11 por alcohol, 2 por drogas, a esto ahí que sumar las denuncias de tráfico. Aunque el las infracciones por drogas se producen, las de alcohol son la mayoría. La población, en general, le resta importancia al alcohol, tal vez porque la inmensa mayoría conduce cuando han tomado algo, y le restan importancia (Si sólo me he tomado un o dos cervezas, eso no es nada).