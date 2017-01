El transporte público congela sus precios en Córdoba y sube la basura

LA deuda municipal existe, alrededor de los 250 millones de euros (más intereses) que hay que pagar. Los dirigentes actúan como si no existiese. Y por tanto hay que pagarla. Y cuanto más se tarde más cara será. No llego a comprender esta manera de proceder que es anti prosperidad pura. No digo que todas las tasas tiviesen que ser aumentadas, pero sí algunas. Y por supuesto, evitar los despilfarros. Es posible un municipio sin deuda alguna. Por supuesto. Siempre y cuando haya "contables" políticos competentes y tbn que sepan transmitir que la mejor manera de progresar e invertir es no deber dinero a los bancos. Claro, que el "Teatro de las apariencias o la locura de grandezas" puede impresionar las ilusiones huecas de la gente pueríl.