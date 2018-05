El tráfico se reduce un 60% en el centro con el cierre de Capitulares

Que el Ayuntamiento tenga en cuenta que ha habido, hay y habrá ciudades que su centro urbano se "muere" por decisiones erróneas. Peatonalizar no significa automáticamente que se es ecológico, metódico y moderno en cuanto al Medio ambiente. Pues hay cambios urbanos que no solo no resuelven el problema del tráfico, sino que lo desplaza más lejos y lo complica más aún. Eso puede hacerlo cualquiera, no ser competente y eficiente. En Córdoba se cree que impedir entrar en el centro (con 2 importantes parkings y cocheras) ya está resuelto una asignatura pendiente desde hace décadas. Se ha podido hacer mucho mejor y que todos estemos satisfechos. Pero no. A golpes de incoherencias, incompetencias y "obediencias' impuestas.