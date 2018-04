«Trabajo cada día para la excelencia profesional propia y de mis clientes»

La publicista cordobesa Ana Jiménez, de 29 años, ha sido distinguida con la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional que resalta su trayectoria como emprendedora, por la ayuda que presta a mujeres emprendedoras a triunfar con sus negocios digitales. Este galardón se lo entregó en Madrid el Instituto para la Excelencia Profesional y es una mención honorífica que reconoce con carácter anual la labor excelente prestada por instituciones, empresas y profesionales españoles más destacados en los distintos ámbitos de la vida profesional. Ana Jiménez, que es experta en marca personal, posee los estudios de Traducción e Interpretación en la Universidad de Córdoba y también hizo Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace cinco meses se ha instalado en Madrid, ya que en la capital de España su agencia de publicidad (www.anajmnez.com) tiene una mayor proyección. Su libro Cómo dar glamour a tu marca personal, con más de dos mil ejemplares vendidos desde que publicó hace un año, se posicionó como primer best seller en Amazon mundial en varias categorías, entre ellas la de economía y empresa. Por otro lado, ha impartido conferencias en España y Latinoamérica sobre marca personal y markéting digital.

-¿Cómo ha recibido este premio nacional?

-Pues con mucha ilusión. Trabajo cada día para la excelencia profesional, tanto propia como de mis clientes, y que me concedan ese galardón ha sido la prueba de que voy por el camino correcto.

-A pesar de su juventud posee una intensa trayectoria profesional. ¿Cómo fueron sus inicios?

-Cuando aún no había acabado la carrera de Publicidad, me contrataron en una conocida revista digital hasta que las condiciones cambiaron y tuve que emprender a la fuerza. Seguía colaborando con ellos cuando fundé mi propia agencia de publicidad que tenía sede en el centro de Córdoba.

-¿Y cómo fueron sus siguientes pasos hasta centrarse en el tema de trabajar la marca personal?

-Trabajando en mi agencia me di cuenta que las personas me llegaban más por recomendación y buscándome a mí que a la agencia en general. Además, aportaba más confianza que presentándome como agencia, más cercanía. En paralelo a la agencia creé mi proyecto de marca personal y en menos de seis meses ya había duplicado la facturación. Fue entonces cuando decidí poner toda mi energía en mi proyecto personal.

-¿Cómo está funcionando su primer libro, ‘Cómo dar glamour a tu marca personal’?

-Mi primer libro ha sido best seller en Amazon mundial, lo que para mí fue un gran premio, con más de dos mil ejemplares vendidos y más de 150.000 descargas en Amazon. Ha tenido más éxito del que jamás me hubiera imaginado y me ha dado muchas alegrías. Aún me las sigue dando. En este momento estoy trabajando en mi segundo libro, que espero esté listo antes del verano.

-A las más de 200 emprendedoras que has asesorado para sus negocios digitales, ¿de qué sectores son y en qué consiste ese asesoramiento?

-Mis clientes pertenecen a muchos sectores. Trabajo con diseñadores, marketers, coaches, psicólogos, abogados, fotógrafos e incluso actores. Las personas con las que trabajo son profesionales independientes que necesitan posicionarse como líderes en su sector. Trabajamos cuáles son las mejores estrategias para que se posicionen como una autoridad y se diferencien de su competencia sin necesidad de bajar precios. Entre estas estrategias se encuentran el desarrollo de una web vendedora, correo electrónico, markéting, blogging, redes sociales, entre otros aspectos.

-¿Se tarda mucho en posicionar la imagen o la marca de una persona o empresa? ¿Es caro?

-No es costoso. La ventaja de emprender on line es que los gastos son mínimos y que, en realidad, lo puedes hacer todo tú mismo. Tardarás más obviamente, pero hay mucha formación muy buena. Yo oferto incluso algunos cursos para aquellos que no cuentan con gran presupuesto. El problema entonces será el tiempo. El camino será más largo obviamente. Mi consejo es que, por lo menos, se invierta en un mentor que te guíe y te vaya diciendo qué debes hacer. Hay muchas herramientas y es complicado no abrumarse y quedarse paralizado o estancado.

-¿Se ha especializado en potenciar a las mujeres empresarias o también trabaja con bastantes hombres?

-Mis clientas son, sobre todo, mujeres pero también trabajo con muchos hombres. Incluso hay algunos que llevo tutorizando más de un año y con los que he conseguido incluso duplicar su facturación.

-¿Por qué cree que las mujeres emprendedoras siguen siendo una minoría, por qué reciben menos ayudas que los hombres? ¿Es una muestra discriminatoria de la administración y del sector privado, reflejo de que las mujeres aún tienen que demostrar de forma más intensa lo que quieren vender o de que algunas prefieren estar en segundo plano?

-Cada vez son más las mujeres emprendedoras. sobre todo en el mundo digital, ya que pueden trabajar desde casa mientras cuidan a sus hijos, que para las mujeres es algo fundamental. Por otro lado, no creo que las mujeres prefieran ocupar un segundo plano. Otra cosa es la voz que les permitan tener tanto en la administración como en el sector privado. Por desgracia, las desigualdades todavía existen.

-¿Por qué es tan importante contar hoy en día con una marca personal? ¿Por qué el público solo se fija en los pequeños detalles?

-El curriculum vitae poco a poco va a ir desapareciendo. Lo importante es diferenciarte por tus valores, por qué haces algo y cómo lo haces. Trabajar en una buena propuesta de valor hará que te elijan a ti y no a la competencia.

-¿Qué está prohibido cuándo se intenta potenciar una marca personal?

-Copiar. Tu marca personal eres tú. Tienes que buscar tu esencia y expresar la manera que sólo tú tienes de aportar valor.

-¿Se atrevería a trabajar en la mejora de la marca personal y el posicionamiento de algún partido político?

-Me encantaría trabajar con alguna figura política. me parece un reto interesante. Pienso que la gran mayoría están siguiendo unas pautas que hoy en día están obsoletas. Se centran mucho en el mundo offline (fuera de lo digital) y la gran mayoría de la población española está digitalizada. Hay que buscar nuevas fórmulas de posicionamiento, visibilidad y autoridad en el 2.0 que conecten más con las personas.

-¿Saben vender los cordobeses sus virtudes o viven acomodados de las rentas de un turismo y de unos atractivos que se comercializan un poco por sí solos?

-Creo que somos mejores vendedores incluso los que estamos fuera que los que viven allí. A Córdoba se la echa muchísimo de menos y yo por lo menos siempre hablo orgullosa de mi tierra.

-¿Le han hecho alguna oferta para trabajar de ‘youtuber’ o en televisión?

-De momento no. Me llaman de vez en cuando para entrevistas o debates, pero de momento no me han ofrecido nada fijo.

-Forma parte del Club Emprendivas. ¿Qué objetivos plantea esta iniciativa?

-De este club formamos parte actualmente casi 2.000 mujeres emprendedoras de todo el mundo, con intereses comunes como son el emprendimiento en digital o las nuevas tecnologías. Cuyo objetivo común es aumentar entre todas nuestra fortaleza en los negocios.

-¿Secundó la huelga feminista del pasado 8 de marzo? ¿Qué repercusión cree ha tenido que salieran tantas mujeres a la calle a pedir igualdad?

-Sí, hice huelga el 8 de marzo y también estuve en la manifestación de Madrid. Fue muy emocionante comprobar el 8-M cómo las mujeres tenemos ahora esa energía para apoyarnos entre nosotras. Ver que somos tantas nos ha dado fuerza para seguir luchando y para tener esperanza en que algún día haya igualdad real.

-El entrenador del Nápoles Fútbol Club ninguneaba el otro día a una chica periodista en una rueda de prensa y no la mandó a la mierda, según él, por guapa. ¿Ha sufrido alguna vez una muestra de desprecio similar?

-Lo de ser mujer y joven, por desgracia, sigue siendo un hándicap. Algunos no te dejan hablar porque piensan que no tienes ni idea y que lo que ellos pueden aportar es mejor. Pero bueno, el problema lo tienen ellos porque las mujeres tenemos mucho que aportar y mucho de lo que pueden aprender los hombres.

-¿En sus inicios se planteó alguna vez marcharse al extranjero?

-Sí, de hecho me encantaría estar una temporada viajando por todo el mundo. La ventaja de emprender on line es que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Sería muy interesante conocer lo que están haciendo compañeros del sector en otros países.

-¿Por qué ha decidido instalarse en Madrid?

-Tan sólo llevo cinco meses y me vine un poco por impulso. En Madrid funciona todo más rápido, hay más actividad y eso sí lo echaba de menos en Córdoba. Aquí voy a muchos eventos y conozco a mucha gente de la que aprendo muchísimo. Al final todo eso te enriquece tanto en lo personal como en lo profesional.