Los trabajadores municipales crecerán por primera vez desde la crisis

El teniente de alcalde delegado municipal de Recursos Humanos, David Luque, ha informado hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba de que, por primera vez desde que estalló la crisis económica, en el 2017 "utilizando todas las vías administrativa y legalmente posibles", se ha "invertido la tendencia" y habrá "más incorporaciones que pérdidas de personal".

Luque hizo estas consideraciones durante su comparecencia, solicitada por el grupo municipal de Ganemos Córdoba, en la que dio cuenta al detalle de todas las gestiones realizadas por el gobierno local en la presente Corporación en materia de empleo municipal, recursos humanos y salud laboral, una minuciosa lista que concluyó con el citado anuncio de que por primera vez tras muchos años se frena una peligrosa sangría de personal que amenaza con colapsar servicios municipales, en los que "necesitamos contratar como el comer". Según Luque, este cambio de tendencia se ha logrado a pesar de la situación económica de los ayuntamientos y del país en general, las restrictivas nuevas normas estatales para la contratación y numerosos conflictos en el ámbito jurídico y sentencias que han bloqueado procesos.

Por su parte, el grupo convocante, Ganemos Córdoba, haciéndose en muchas ocasiones eco de las reivindicaciones de los sindicatos, lanzó 10 preguntas al concejal socialista Luque sobre la actual gestión de personal, recordando que no todo son recursos porque "como dice el refranero español: "no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va", dijo la concejala María Ángeles Aguilera al comenzar su intervención.

Curiosamente, este mismo argumento fue el que esgrimió la oposición municipal y, aunque el concejal del PP Salvador Fuentes reconoció en algunos momentos el trabajo de Luque y del gobierno local e incluso ofreció su colaboración, se recordó repetidamente que la buena gestión de la plantilla municipal no es solo una cuestión de recursos económicos y de hacer más o menos contratos

Por su parte, Luque teminó su intervención pidiendo a todos, y especialmente a Ganemos "un voto de confianza", ya que se están encontrando soluciones, aunque, reconoció, algunas pasen por buscar ayuda en el sector privado externalizando algunas funciones "que no las veáis como algo definitivo", y que volverán a recuperarse por parte de la plantilla municipal, dijo garantizando este hecho.