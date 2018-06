Tierra de Hombres organiza una muestra sobre la migración

La Fundación Tierra de Hombres ha organizado esta mañana en el Bulevar del Gran Capitán una actividad divulgativa sobre el fenómeno migratorio, que va dirigida a las familias con la intención de que se conozca un poco mejor la realidad por la que atraviesan las personas que se ven obligadas a dejar su tierra por diversos motivos (políticos, sociales, económicos, bélicos, etcétera).

El acto se se incluye dentro de los organizados en torno al Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra el día 20 de junio, y coincide asimismo con la llegada a Valencia del barco Aquarius, después de una complicada travesía por el Mediterráneo. La actividad cuenta con la exposición de titulada Destino Incierto, en la que, de una manera didáctica, se muestran los conceptos fundamentales del fenómeno migratorio.

Según han explicado la delegada de la Fundación en Andalucía, Montse Hernán, y la responsable del departamento de Educación para el Desarrollo de la entidad, Pilar Ceballos, Tierra de Hombres tiene un proyecto de Educación para el Desarrollo, en el que se intenta ayudar a la infancia migrante y persigue que los niños españoles intenten empatizar con la situación de los niños que llegan en este flujo migratorio.También se pretende fortalecer los valores interculturales tan importantes en una sociedad tan diversa como la actual, frente a actitudes xenófobas. "La muestra intenta desmitificar todos los prejuicios que tiene la gente cuando habla de los inmigrantes". La Fundación llevará también la muestra a los colegios y centros de participación ciudadana.

La llegada del Acuarius al puerto de Valencia, señalan, carga de contenido esta jornada, pero matizan que no hay que olvidar que a Andalucía, con el buen tiempo no dejan de llegar pateras y embarcaciones con inmigrantes, 900 en las últimas horas, y por eso, dijo, "es una realidad que no hay que ignorar".

Las jornadas cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, cuyo delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad, Juan Hidalgo, asistió a la apertura de la actividad, que señaló que el Ayuntamiento considera "muy positivos todos los actos que vengan a visibilizar un drama como es el de los refugiados" y recordó que hoy llegan a Valencia "123 niños, 60 de ellos sin acompañamiento de adultos, una situación dramática que vive Europa, prácticamente ignorando esa situación y dedicándose a poner concertinas, vallas, muros y poner ejércitos entre las personas".