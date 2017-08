Teba Roldán insiste en que el 3% de avales es suficiente para presentarse

La socialista Teba Rolda insiste en que para concurrir a las elecciones primarias a la secretaría general del PSOE en Córdoba sería suficiente con un 3% de avales, tal y como se fijó en el último congreso federal de la organización, y no un 20%, tal y como recogía una disposición transitoria que dejaba en manos de los territorios la posibilidad de mantener la exigencia de dicho porcentaje del censo fijada en el anterior congreso federal de este partido. «Lo más razonables es que cojamos el 3%, que es lo que se está haciendo en toda España, por lo que no es entendible que en Andalucía no se haga», comenta la candidata sanchista. En cualquier caso, recuerda, el criterio debe fijarse el próximo 3 de septiembre en el Congreso Provincial.

«No entendemos por qué motivo no se le quiere dar voz a los militantes del PSOE, quizá sea porque cuando hablan no les gusta a algunos lo que dicen», afirma Teba Roldán, que de momento es solo precandidata a la secretaría general, junto a Antonio Ruiz, secretario de Organización actual y presidente de la Diputación.

En cualquier caso, Teba Roldán tiene claro que «con 3% o con 20% presentaremos los avales que nos pidan» y se mostró convencida de conseguir los apoyos suficientes para poder formalizar su candidatura. «En las primarias anteriores, también conseguimos los avales para Pedro Sánchez», apunta. Además, la precandidata afirma que desde que dio un paso al frente ha recibido «muchas muestras de cariño y apoyos», porque «son muchos los que piensan que un cambio en el PSOE de Córdoba sería bueno para la higiene democrática de esta ciudad».