La tabla de salvación de Rabanales 21

Ya han pasado más de dos meses desde que Rabanales 21 se acogiera al preconcurso de acreedores en un intento a la desesperada de salvar al parque tecnológico de la delicada situación económica que atraviesa. Con esa medida, la sociedad ganaba tiempo para intentar buscar soluciones a corto y largo plazo que garanticen su viabilidad. Ese plan ya existe, aunque hay detalles que se están concretando, y solo falta que sea aprobado por el consejo de administración y la junta general. Además, hay pendiente un informe jurídico que avale las medidas económicas contempladas. Si el plan recibe el visto bueno, empezará una nueva cuenta atrás para Rabanales 21, que tendrá un largo camino que recorrer con múltiples acciones que llevar a cabo. La sociedad tiene prisa por tener aprobado el plan, ya que el 10 de junio es la fecha tope para salir del preconcurso o entrar en concurso de acreedores.

Una deuda de 25 millones y activos valorados en 32

Para tener una idea de la situación económica de Rabanales 21, basta con repasar las grandes cifras de sus cuentas. La sociedad dispone de activos valorados en 32 millones, de los que 10 millones corresponden a sus tres edificios y 22 millones, a las parcelas libres. El valor de sus activos supera la deuda que mantiene, que asciende a 25 millones. En esa cantidad destacan 11,3 millones de deuda a largo plazo, 9,8 millones de deuda a corto plazo y 2,4 millones correspondientes al dinero impagado a acreedores comerciales. Además, dentro de esos 25 millones están los 4,9 millones que Rabanales 21 debe al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Mineco); los 11 millones que ha de abonar a la Agencia Idea; los 884.000 que debe pagar a Soprea; el millón que adeuda a la Universidad de Córdoba (UCO); los 432.000 euros que ha de dar al Ayuntamiento; y los 2,9 millones de una subvención reembolsable que debe reintegrar a la Consejería de Innovación; todo ello sin contar con 1,6 millones de otras deudas.

Las medidas económicas y financieras propuestas

Una de las prioridades de Rabanales 21 será saldar su deuda con el Ministerio de Economía. De los 4,8 millones que le debe, 2,8 corresponden a la deuda que ya ha vencido, con recargos e intereses, y a la que mantiene a corto plazo. Para saldarla, el plan contempla un crédito de unos 2 millones, además de negociar su fraccionamiento y aplazamiento. Otra vía es incluir la deuda en las negociaciones que mantiene el Mineco con todos los parques para la reestructuración de las cuantías que deben. En cuanto a los otros 2 millones que la sociedad ha de abonar al Mineco a largo plazo, el plan confía en la venta de parcelas y en una reestructuración de esa deuda para que pueda ser amortizada en 20 años. Esto supondría pagar 100.000 euros al año que la sociedad espera sufragar con los ingresos de los terrenos que venda.

Por otro lado, el plan prevé hacer frente a los más de 802.000 euros de déficit operativo que acumulará la sociedad de aquí a principios del 2019 mediante aportaciones monetarias de los socios o con una póliza de crédito, si fuese necesario. La sociedad confía en que ese déficit vaya mermando con la venta de parcelas y con las daciones en pago previstas. A medida que se vaya desprendiendo de terrenos, tendrá menos gastos.

La dación en pago es otra de las fórmulas fijadas

Para hacer frente a la deuda que mantiene Rabanales 21 con sus socios, la fórmula propuesta es la dación en pago de solares, es decir, la entrega de los mismos, que se utilizará para abonar cuotas vencidas. Lo más inminente es el abono de 4 millones a la Agencia Idea y Soprea, dependientes de la Junta. La dación en pago se utilizará además con la UCO y con la Consejería de Innovación. La idea es que Rabanales 21 recurra a esta fórmula en el futuro si la necesita. Con estas medidas, y otras para reducir gastos, la sociedad pretende mantener sus tres edificios, seguir con suelo, aunque menos, y sanear su situación financiera. Para ello se da un plazo de dos años, tiempo en el que trabajará para atender los pagos pendientes a partir del 2019.

Ideas urbanísticas, ayudas y bonificaciones

El plan parte de una premisa. El parque tecnológico debe conservar su esencia. Urbanísticamente, hay dos operaciones encaminadas a ganar espacio para producción o fabricación (parcelas IDR). Por un lado, una permuta entre el Ayuntamiento y Rabanales 21, de forma que el primero aporte 16.528 metros cuadrados en cuatro parcelas de producción a cambio de 5.594 metros de siete propiedad del segundo destinadas a servicios. Por otro lado, el cambio de uso de 17.820 metros de ocho parcelas de innovación para que sean de fabricación. Además, hay 6.700 metros que se reservarán para que un promotor privado construya naves de 250 metros para alquilarlas.

A esto se sumarán una veintena de medidas para atraer empresas, entre ellas, la simplificación de trámites para las licencias de actividad o la creación de una oficina de atención al inversor. Rabanales 21 quiere que las empresas interesadas en el parque tengan claro los incentivos y subvenciones que pueden recibir de todas las administraciones. Otra herramienta será una ordenanza municipal que contemple bonificaciones en los impuestos ICIO, IBI e IAE para las empresas que creen empleo en el parque.

Captar empresas será uno de los caballos de batalla. Para ello, Rabanales 21 ofrecerá condiciones más ventajosas a los clientes instalados ya en el parque e intentará atraer empresas consolidadas de la provincia, sobre todo de la industria agroalimentaria, brindándoles un plan especial para propiciar su traslado o la instalación de sus espacios de innovación. También se dirigirá a firmas de fuera de la provincia y a startups.

Compás de espera hasta que salga adelante

Una vez definido el plan, solo falta su aprobación, prevista para la semana que viene o la primera de mayo, según ha indicado esta semana el presidente de Rabanales 21, Manuel Pineda. También está pendiente el informe jurídico encargado por la Junta. Mientras esto se produce, los socios continúan trabajando en los flecos pendientes, entre ellos, garantizar que no habrá problema para pagar los 2 millones de la deuda a largo plazo que Rabanales 21 mantiene con el Mineco, que es una de las peticiones de la UCO, que ha dicho que espera que el plan «goce de respaldo jurídico» y «de proyección de futuro» para que el preconcurso no se repita. La UCO piensa que si no se garantiza el abono de los 2 millones, la oportunidad de medidas como la dación en pago «debe ser analizada jurídicamente». La Junta, por su parte, ha indicado que se sigue trabajando para hallar las mejores soluciones y volcarlas en el plan. Por último, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, considera que el plan es una «herramienta positiva» para asegurar la supervivencia del parque, en la que se continuará trabajando para «conseguir el mejor plan posible» y que se apruebe pronto.

Los trámites del centro comercial continúan

Paralelamente, continúa la tramitación de la modificación del PGOU para levantar en el parque el centro comercial. El plan prevé el cierre de la venta de la parcela IDR-4 antes de fin de año, lo que supondrá el ingreso de 1,4 millones. El promotor, Fernando Villena, asegura que la evaluación ambiental ya está hecha y que el estudio de salud también, por lo que espera que el lunes esté ya toda la documentación para enviarla a Ordenación del Territorio. Villena confía en que a finales de septiembre los trámites de la innovación estén concluidos.

Rabanales 21 pretende comunicar en mayo al Juzgado de lo Mercantil su salida del preconcurso de acreedores. Para ello, debe tener aprobado su plan de viabilidad.