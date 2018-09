La subdelegada afirma que la puesta en marcha del cercanías es "inminente"

La subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, ha asegurado que la puesta en marcha del cercanías entre Alcolea y Villarrubia "es inminente", aunque no ha dado fechas para ello. Valenzuela ha dejado claro que cualquier trámite puede influir en las fechas. La subdelegada sí ha garantizado que "se están acortando todos los plazos, que su puesta en funcionamiento es inminente, pero aún no tenemos fecha de inauguración del servicio", aunque aseguró que "la vamos a tener de manera rápida". Tampoco concretó si será este mes o no.

Para este mes sí se convocará la mesa del aeropuerto, en la que la subdelegada quiere reunir a todas las administraciones y agentes implicados que pueden aportar propuestas para sacar partido al aeródromo, que sigue infrautilizado a pesar de la ampliación de la pista. La subdelegada ha explicado que se está intentando coordinar las agendas para que en la mesa estén presentes los máximos representantes de las administraciones "aunque en un segundo momento sea más técnica".

La subdelegada del Gobierno se ha referido también a los trabajos que está realizando el Gobierno para publicar la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia, asegurando que cuando culminen se publicarán, "algo que estamos deseando todos, ya que deberían ser públicas y, en su momento, regularizar lo que corresponda".