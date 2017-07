Stop Desahucios se desvincula de los "comportamientos perjudiciales" en viviendas ocupadas

La Plataforma Stop Desahucios 15M Córdoba ha hecho público un comunicado donde se desvincula "públicamente de todos aquellos comportamientos perjudiciales para el entorno de la vivienda y para la ciudad en general (falta de civismo, tráfico de drogas, mercadeo de vivienda y cualquier otro acto delictivo)".

La plataforma no señala ningún caso concreto en su manifiesto, donde, no obstante, insiste en que "la emergencia habitacional y la falta de alternativa que obliga a la ocupación, no justifica de ninguna manera este tipo de comportamientos".

Stop Desahucios dice en su comunicado "que los realojos (de viviendas vacías pertenecientes a entidades bancarias) por parte de familias que no cuenten con recursos económicos suficientes ni tengan otra alternativa habitacional, son una solución como fórmula temporal para garantizar unas mínimas y dignas condiciones de vida para cualquier familia".

En ese sentido, la plataforma añade que "no apoyamos cualquier realojo ni en cualquier circunstancia, además de todo lo anterior es imprescindible que las familias convivan de manera respetuosa y colaborativa con las personas que forman parte de su entorno para garantizar su adecuada integración en el vecindario y así, además, descriminalizar la pobreza porque no es sinónimo de conflictividad y delincuencia".

Así mismo, Stop Desahucios señala "al Gobierno como máximo responsable de la situación de emergencia habitacional de miles de familias en nuestro país y una vez más solicitamos de manera urgente la puesta a disposición de las viviendas vacías de los bancos mediante alquiler social".