Una encuesta realizada por el PP le da la victoria con diez concejales (aunque perdería un concejal) y apunta la posibilidad de formar un gobierno en coalición con Ciudadanos, que experimentaría un importante ascenso de 2 a 6 concejales. Los votos de las fuerzas de izquierda no sumarían más ediles, aunque PSOE e IU mantendrían su representación, con 7 y 4 concejales, respectivamente, porque Ganemos pasaría de 4 a 2 concejales. Asimismo, la encuesta, que pregunta por las formaciones que actualmente componen la Corporación municipal (y no así por una posible confluencia entre IU y Podemos), da por desaparecida Unión Cordobesa.

El responsable de encuestas del PP de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, presentó ayer los datos de una encuesta confeccionada a partir de llamadas a teléfonos fijos y móviles realizadas a 404 personas entre el 11 y el 19 de junio pasados sobre su valoración del mandato actual y su intención de voto, a un año de las elecciones municipales del 2019. Sobre el sondeo, que tiene un margen de error del 4% y un nivel de confianza del 95,5%, Torrico aseguró que no tiene «una cocina exagerada», porque de lo contrario el PP estaría haciendo «trampas al solitario».

El PP contrasta los resultados de 2015 con sondeos propios de enero y junio de este año, en los que se aprecia una tendencia a la recuperación del PP (de celebrarse ahora los comicios obtendría un 29,7% de votos) y del PSOE (que sube del 20,5% al 23%). Por contra C’s experimenta un ligero descenso en los últimos meses (del 22% en enero, al 20%).

La encuesta recoge, además, la valoración de los dirigentes municipales, en la que solo José María Bellido, el candidato del PP a la Alcaldía, aprobaría con un 5,39. El resto, incluida la alcaldesa con un 4,95 (más bajo, insistió Torrico, que la valoración habitual de alguien que está gobernando), no lograrían llegar al aprobado: ni Pedro García, con un 4,5; ni Rafael Blázquez, con 4,58; ni David Dorado, con un 4,44. En cuanto al nivel de conocimiento, la más conocida es Isabel Ambrosio (con un 66,2%), seguida por Bellido (44,9%) y García (30,6%). Además, la encuesta ha pedido la valoración del equipo de gobierno y de la regidora. En ambos casos, están muy equilibradas los contrapesos de quienes opinan que esa gestión es buena o muy buena y mala o muy mala (en torno al 25% frente a un porcentaje del 37% que la califican de regular y de un 12,8%, que no sabe o no contesta). El sondeo da una valoración más positiva de la alcaldesa, que del gobierno en su conjunto.