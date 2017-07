Solo vehículos de vecinos, colegios y carga y descarga podrán entrar al centro desde septiembre

El concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Córdoba, Andrés Pino, ha informado esta mañana de que solo los residentes con tarjeta Acire (para las Áreas de Circulación Restringida), las familias que lleven a niños al colegio (que también dispondrán de esta autorización) y los vehículos de carga y descarga podrán acceder al centro a partir del próximo mes de septiembre.

Este responsable municipal ha detallado que la medida se encuentra dentro de la primera fase de las actuaciones para reordenar el tráfico e implica, además, un cambio en los horarios habilitados para la carga y descarga, con el objetivo de que no coincidan con el de los colegios. Estos serán, aproximadamente, de 7.00 a 8.15 horas; de 9.15 a 11.30 horas y, por la tarde, de 16.30 a 18.30 horas.

Fuera de esta franja horaria no se podrán realizar estos transportes, aunque se mantiene la posibilidad de que aquellos profesionales que necesiten acudir a trabajar a esta zona de la ciudad envíen un correo electrónico a Movilidad para que le autorice el acceso.

A juicio de Andrés Pino, "no es lógico la barra libre que tenemos ahora mismo", ya que entiende que "en el centro no tiene por qué circular ningún coche que no sea que lleva al niño al colegio, carga y descarga o residente, y siempre está salvaguarda cualquier otra necesidad", ha comentado en referencia a los otros profesionales a los que también se habilitará para que puedan ir a realizar su trabajo.

Preguntado por cuáles serán las familias que obtengan una tarjeta Acire para entrar en el centro y llevar a los niños a los colegios, ha precisado que se tratará de las que "realmente lo necesiten", puntualizando que "ese trabajo nos lo van a proporcionar los centros".

Los horarios en los que podrán llevar a recoger a los alumnos en sus vehículos particulares van de 8.30 a 9.30 horas por la mañana y de 13.45 a 15.30 horas de la tarde. A su juicio, esta medida beneficiará, principalmente, a los alumnos más pequeños, lo que estén realizando educación Infantil o los primeros cursos de la Primaria.

El concejal de Movilidad también ha comentado que "a medida que son más grandes, la opción del transporte escolar o el que los padres los dejen en Ronda de los Tejares o en avenida de La Victoria (donde se situarán aparcamientos específicos) y que vengan andando les da a los padres mayor confianza".