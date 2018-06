Solo un 54% de 5.276 inscritos para ser enfermeros del SAS se presentan

Apenas el 54% de los 5.276 inscritos en Córdoba (2.799), entre los 40.138 de toda Andalucía, se presentaron ayer a las 8 de la mañana para participar en los exámenes que les permitirán acceder a alguna de las 3.391 plazas de enfermería de la Oferta de Empleo Público 2016 para los centros del SAS, todo ello en pruebas simultáneas en toda la comunidad autónoma y que en Córdoba tuvieron como escenario el Campus de Rabanales, la Facultad de Medicina, Ciencias de la Educación y el aulario Menéndez Pidal, según informó la organización.

Pese a los muchos matriculados que optaron por no presentarse, ello no evitó cierta cola para acceder al Campus de Rabanales una hora antes de la prueba, una retención que no impidió que los opositores llegaran a tiempo para la cita. Al respecto, hay que recordar que en estas aulas estaban citados 2.438 matriculados en Córdoba en la oposición, más de dos tercios del total de inscritos.

LAS PRUEBAS / La primera prueba, según adelantó la Consejería de Salud, consistió en un test de carácter teórico, con un cuestionario de 100 preguntas, más tres de reserva y cuatro respuestas alternativas. La segunda prueba se trató de un cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test, también con cuatro respuestas alternativas «adecuado a las funciones propias de la categoría a la que se aspira y relacionado con el programa de materias», explicaba en una nota la Consejería de Salud. La duración máxima para la realización de las dos pruebas fue de tres horas y para superar esta fase de la oposición la puntuación obtenida por la persona aspirante (suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico) «tendrá que alcanzar, al menos, el 60% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas logradas por los opositores», contempla la base de la convocatoria.

La Oferta de Empleo Público 2016 convocó 3.391 plazas para profesionales que consolidarán su situación laboral, de las que 2.502 son para el sistema de turno libre y 889 dispuestas para la mejora de la situación laboral por la vía de la promoción interna, informó ayer en una nota la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.