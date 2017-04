Sofocan un incendio en una vivienda de Las Margaritas

Efectivos del parque central del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) han sofocado un fuego originado esta madrugada en una vivienda del Patio Vicente Sereno Capellán, en el barrio de Las Margaritas.

Desde el SEIS han informado de que el origen del fuego ha podido ser eléctrico y ha sido necesario extinguir un foco que se encontraba en la cocina, así como realizar labores de ventilación para eliminar el humo del piso. En esta línea, han detallado que la familia que reside en este inmueble ha sido evacuada por seguridad.

Las mismas fuentes han aclarado que el siniestro no ha sido grave y no ha sido necesario desalojar a los vecinos. Sin embargo, los efectivos han aconsejado a la familia que no utilicen la energía eléctrica hasta que no se solvente el problema que ha causado el fuego.