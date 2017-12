Sindicatos critican que solo un 2% de médicos es sustituido en Navidad

Una Navidad más la queja de los sindicatos sanitarios vuelve a ser la misma, la escasez de contratos para cubrir las vacaciones de los profesionales que trabajan en centros de salud, hospitales y urgencias, justo en una época en la que crece la demanda asistencial por el auge de la gripe y procesos respiratorios. El Sindicato Médico de Córdoba (SMA) calculó ayer que solo se ha sustituido en Córdoba a un 2% del total de médicos y a ningún pediatra, mientras que el sindicato Satse Córdoba denunció que únicamente el 10% de enfermeros de centros de salud cuenta con su correspondiente contrato de sustitución en estas fechas, porcentaje que alcanza el 20% en los hospitales.

Sin embargo, la Delegación de Salud defendió que con el Plan de Alta Frecuentación activado desde el 1 de diciembre se están abordando de forma coordinada los incrementos habituales de demanda asistencial. Según la Junta, en urgencias se adecúan los recursos según la actividad programada prevista y los centros sanitarios públicos están preparados para atender el incremento de la demanda en urgencias y que, con las medidas de gestión y de recursos previstas en el plan, todos los pacientes son atendidos en el menor tiempo posible, por lo que la atención sanitaria está garantizada.

Frente a la postura de la Junta, UGT y CCOO expusieron que «la Administración sanitaria no está teniendo en cuenta al planificar los contratos navideños que cada vez más sanitarios se toman parte de las vacaciones de verano en diciembre, faltando hasta dos semanas al trabajo, por lo que el plan de sustituciones es claramente insuficiente. Por otro lado, algunos trabajadores tienen derecho a más días de vacaciones, en función de la antigüedad acumulada, y no se les sustituye esos días y la Junta tampoco está cubriendo las bajas y elevadas jubilaciones que se vienen produciendo en los centros sanitarios». CCOO recalcó que «a pesar de que en el Reina Sofía se han contratado 500 jornadas más que el año pasado, el déficit acumulado de personal por jubilaciones y otros motivos hace que siga habiendo una gran escasez de profesionales y que crezca el número de trabajadores a los que se le deben días y horas». UGT lamentó que servicios como Urgencias o Medicina Interna de los hospitales notan más esta falta de personal y el incremento de la demanda asistencial y que hay categorías como las de celador o servicios de gestión que no cuentan con sustitución alguna.

Por su parte, CSIF alertó que en el Área Sur ha habido incluso menos contrataciones que el pasado año y criticó que la Junta siga sin suplir el 100% de las bajas que se generan estos días y que los escasos contratos tengan una duración de menos de dos semanas.

SIN INCENTIVOS / CCOO, UGT y SMA se quejaron de que los médicos de los centros de salud tengan que asumir en estas fechas su cupo de pacientes, más los de compañeros que se van de vacaciones, sin que eso se recompense económicamente o de otra forma. Según estos sindicatos, es muy habitual que en estos días la demora media para lograr una cita con el médico de familia o pediatra oscile entre los 5 y los 7 días por esta falta de sustituciones, y que el tiempo para ser atendido en las urgencias de Primaria u hospital también se incremente por esta misma escasez de contrataciones. «La Administración sanitaria alega que no hay médicos en bolsa para cubrir las vacaciones, pero eso se debe a una mala planificación y a que no oferta contratos atractivos», indicó el Sindicato Médico. El SMA precisó que «los contratos para médicos estas navidades han sido 3 en el Distrito Córdoba; 8 en el Área Sur; otros 8 en el Distrito Guadalquivir y uno solo para el Área Norte, mientras que las Urgencias del Reina Sofía se han reforzado únicamente haciendo contratos a tiempo completo a los médicos eventuales que solo suelen hacer guardias de noche».