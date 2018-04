El Sindicato Médico y CSIF, en contra de que el trabajador pague por aparcar

El Sindicato Médico y CSIF se han mostrado contrarios a que los trabajadores del hospital Reina Sofía tengan que pagar por aparcar si deciden no compartir vehículo con otros compañeros, una modalidad (el uso compartido) que pretende potenciar el informe realizado por el Ayuntamiento para mejorar la movilidad en el entorno del hospital cordobés. Pilar Bartolomé, del Sindicato Médico, considera que la propuesta para el aparcamiento de los trabajadores «generará un problema que no existe» y critica «tener que pagar cuando uno va a trabajar». Asimismo, considera que la propuesta es «como la de antes pero encima no conlleva contraprestaciones en infraestructuras a pesar de establecer un copago». También lamenta que no se solucione el problema de seguridad en los accesos al hospital (considera que son insuficientes la instalación de cámaras de vigilancia) que hay a primera hora de la mañana y a última de la noche, y propone ampliar las dotaciones policiales. Por último, Bartolomé considera que la creación de una mesa no servirá para nada y que el nombramiento de un gestor de movilidad será solo «un cargo más».

En la misma línea de críticas sobre las propuestas de aparcamiento para los trabajadores se sitúa María Maestre, de CSIF, quien reclama la gratuidad para todos. Además, cree que el ciudadano tendrá que pagar por aparcar si la consulta a la que acude se retrasa y critica que el Ayuntamiento no haya contado con CSIF para hacer el documento.

Por contra, José Damas (CCOO) considera que se han recogido «muchas de las propuestas de la plataforma párking de Reina Sofía» y considera útil la creación de una mesa o comisión. José Juan Fernández (UGT) negó que su sindicato haya participado en el plan «ni siquiera en la junta de personal», por lo que dijo «no estar en condiciones de hacer ninguna declaración». Hoy está previsto que se reúna la plataforma del párking de Reina Sofía para evaluar el documento del Ayuntamiento.