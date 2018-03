Siete condenados a 39 años de cárcel por fraude fiscal

El juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha condenado a penas que suman 39 años de cárcel a siete hombres acusados de varios delitos contra la Hacienda Pública al idear «un sistema» con «la finalidad de obtener beneficios fiscales indebidamente». A tres de los encausados, la jueza les atribuye sendos delitos contra la Hacienda Pública y por cada uno de ellos les condena a 2,6 meses de prisión, es decir 7,8 años en cada caso. A otros dos acusados, como cooperadores necesarios, les atribuye dos delitos con una pena total de 5,2 años de prisión y a los dos últimos, también como cooperadores necesarios, les condena a 2,6 años por un delito contra la Hacienda Pública.

Además, en el caso de los tres autores de los hechos, la jueza fija una multa de 13,28 millones de euros para cada uno, mientras que para los dos cooperadores en dos de los delitos establece una sanción de 5,6 millones. Para los últimos dos cooperantes acusados de un delito contra la Hacienda Pública, la multa es de 7,66 millones de euros en cada caso.

Igualmente, en vía de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar de manera conjunta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria con la cantidad de 4,77 millones de euros.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, la jueza califica de «cierta complejidad» la ejecución defraudatoria llevada a cabo. El delito «en carrusel» deriva de un fraude que se comete en relación con el IVA intracomunitario, dado que dicho impuesto entre países es cero. «De esta forma, con la creación de empresas fantasmas o pantalla, creadas ex profeso, y que compran a país comunitario la mercancía, material informático en este caso, luego la venden en España a empresa española a la que repercute el IVA, que no ingresa, pero que permite vender a otra empresa bien fantasma, bien a tercera para deducirse un IVA inexistente y no ingresado sobre la base de facturación simulada de las referidas operaciones. Caso de que la referida mercancía se exportase a otro país comunitario se puede solicitar la devolución de IVA que se ha soportado en España, Así fue la dinámica comisiva defraudatoria durante los ejercicios fiscales de 2003, 2004 y 2006».

Las partes podrán interponer recurso de apelación.