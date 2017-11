«Siempre tuve muy claro que quería programar ordenadores»

El ingeniero informático cordobés Andrés del Campo Novales, que trabaja como desarrollador de software para Microsoft Dinamarca, ha sido el único español galardonado en el mayor concurso internacional sobre inteligencia artificial, al sentar las bases para crear el primer chat capaz de resolver y responder cuestiones de cualquier índole sin haber sido preprogramado. Este avance, puesto en marcha en un tiempo récord de apenas dos meses, le llevó a este cordobés a convertirse en el único español ganador de este concurso de inteligencia artificial, llamado General Artificial Intelligence Challenge, destacando entre más de 520 participantes de 59 países de todo el mundo. Del Campo Novales estudió Ingeniería Superior en Informática por la Universidad de Málaga (UMA). Antes, realizó Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica de Córdoba. Este ingeniero trabaja para la compañía Microsoft en Dinamarca, donde lleva más de una década como especialista en software, dedicado al desarrollo de aplicaciones empresariales.

--¿Cómo valora el premio que ha recibido en este importante concurso de inteligencia artificial?

--Mucho, considerando que no me lo esperaba y que no he dedicado mi vida a la investigación en este tema. No es una meta, es un paso más. Había muchos aspirantes registrados, pero sorprendentemente casi todos dejaron el reto por imposible. Solo nos presentamos 13 de 522 candidatos. La reacción de Córdoba a mi premio me dejó perplejo. Estoy muy orgulloso de los cordobeses y de su apoyo, que algunos me han brindado sin conocerme.

--La investigación resultado de ese premio, ¿en qué ámbitos se podría aplicar?

--Es un primer paso que podría utilizarse (junto con otros más) para lograr crear un agente o programa de ordenador capaz de razonar y aprender como un humano. Una vez se logre esa meta, los problemas a los que podrá aplicarse serán prácticamente ilimitados, tantos o más como los que una persona humana puede intentar resolver, pero con la potencia de un ordenador.

--Al margen de ese galardón, ¿ha recibido otros anteriormente?

--No de tanta envergadura. Recibí de Avanade el Quarterly Delivery Excellence Award (Q1 2006). Y una medalla al mejor compañero en el curso 87-88 que recuerdo con cariño, aunque era yo el que tenía muy buenos compañeros de clase.

-¿Siempre tuvo claro que quería ser informático? ¿Alguien de su familia se dedica a este ámbito?

-Desde que vi el primer ordenador (un Commodore 64) en la oficina de mi padre con unos 8 años. Fue una atracción inmediata. Parecía una máquina de escribir y, sin embargo, podía crear incluso juegos simplemente con escribir unas líneas. El ordenador nunca se cansaba de ejecutar los programas y la creatividad que desataba era casi infinita. Siempre tuve muy claro que quería programar ordenadores. La única duda fue si centrarme en los sistemas o la gestión y acabé en la que pensé más informática de las dos. Ser el único informático en una familia grande como la mía supuso instalar y arreglar muchos ordenadores durante los años 90. Respecto a mi familia, mi padre, Andrés del Campo, es ingeniero agrónomo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), y mi madre, Cecilia de Novales, doctora en Ciencias Biológicas.

-Fue el primero de su promoción y matrícula de honor en el último curso. ¿Fue fácil conseguir ese expediente tan brillante?

--Siempre me encantó aprender, así que cuando las asignaturas estuvieron más orientadas a lo que me gustaba, aún más. Supongo que sí hubo cierta facilidad o predisposición, pero cuando uno hace algo que le apasiona es mucho más fácil superar los obstáculos, ¿no?.

-Antes de marcharse a trabajar en Microsoft Dinamarca, ¿cuáles fueron sus anteriores experiencias laborales?

-Acabé la ingeniería superior en Málaga pocas semanas después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y con el mundo todavía sufriendo las llamadas crisis de las .com. Tras una beca de formación, el inglés me abrió las puertas de Coritel (Accenture Technology Solutions), en el Parque Tecnológico de Andalucía. Posteriormente, me ofrecieron abrir oficina para Avanade, una joint venture que esta compañía formó con Microsoft. En total, algo más de 4 años de los que tengo muy buenos recuerdos, sobre todo por mis estupendos compañeros. En el 2006 seguí el consejo de familiares de trabajar un tiempo en el extranjero. Aunque nadie pensó que se alargaría tanto mi estancia fuera.

--¿Tuvo que pasar un difícil proceso de selección para entrar a trabajar para Microsoft?

-¡Sí, muchos! Después de varios intentos fallidos en Estados Unidos, un cazatalentos pasó mi curriculum a Microsoft Dinamarca y me llamaron de allí. Microsoft era conocida por sus entrevistas hechas por muchas personas durante un día maratoniano. Cinco personas distintas me entrevistaron durante 5 horas y eso después de haber pasado por varias llamadas telefónicas incluyendo prueba escrita por separado. Fue una experiencia muy diferente a las de otras empresas. Un agente de recursos humanos me trataba como yo si fuese una estrella de rock y me estuviese consiguiendo un contrato. Ninguna firma me había tratado tan bien.

--¿Por qué tiene que trabajar en Dinamarca? ¿esa misma función no la podría realizar en otra sede de Microsoft en España?

--Microsoft tiene su mayor centro de desarrollo en Europa, situado a las afueras de Copenhague (en Lyngby). Allí trabajamos especialistas de más de 40 países desarrollando aplicaciones de negocios. Hasta cierto punto podríamos hacer lo mismo en casi cualquier sitio del mundo con buena conexión a internet, pues tenemos horario flexible y podemos trabajar desde casa de vez en cuando. Mi equipo completo ha estado en la India, en Rumanía o en Rusia y hablábamos por Skype a diario. Ojalá me dejasen trabajar desde España tratándome como en Dinamarca. Aunque no estoy al día de cómo está el mercado español, Dinamarca nos trata como especialistas cuando algunos años atrás en España se discutía eliminar la informática como ingeniería y las contrataciones se situaban desgraciadamente por debajo del salario mínimo de ingeniero e incluso del salario medio español. Al menos era así antes de la crisis. No sé ahora.

--¿En qué consiste su trabajo?

--Desarrollo funciones o características para las nuevas versiones de los productos empresariales. También mantenemos la versión actual del producto arreglando defectos, añadiendo pequeñas mejoras, entre otras funciones.Durante los primeros 6 años estuve trabajando en Microsoft Dynamics AX (previamente Axapta), una aplicación gigantesca, que gestiona desde producción a facturación, pasando por planificación o inventario. En los últimos 5 años vengo ejerciendo en Microsoft Dynamics Marketing (parte del grupo CRM), que gestiona campañas de promociones, envíos de correo masivos o formularios de suscripción.

--¿Cuáles son sus principales clientes para Microsoft?

--Uno de nuestros mayores clientes es el Real Madrid. Todos los aficionados que reciban correos del equipo han sido enviados probablemente por Dynamics Marketing. Tenemos clientes en todo el mundo, algunos tan conocidos como Toyota.

--Microsoft anunció recientemente que iba a concentrar sus desarrollos en inteligencia artificial.

--Me parece fantástico. Hay una nueva división entera dedicada a inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos.

--¿Cuáles son los principales competidores de Microsoft?

--Para Dynamics Marketing son Salesforce, Adobe o Marketo. Es curioso que tengamos acuerdos de colaboración con algunos, pero que también tengamos productos en los que competimos.

--¿Todo lo que nos rodea ahora está controlado por la informática y por la inteligencia artificial?

--Hemos visto cosas apasionantes, pero estoy totalmente convencido de que lo mejor está aún por llegar. Veremos cosas en unos años que hoy resultan impensables. La era de la inteligencia artificial está comenzando ahora.

--¿Qué repercusión está teniendo la inteligencia artificial en la mejora de la calidad de vida de las personas?

-Hoy en día un coche moderno puede conducir solo y prevenir accidentes que las personas no podrían. Podemos pedirle que ponga una canción solo diciéndole el título, sin necesidad de perderse por menús buscándola. Y ya podemos viajar de un sitio a otro con navegación asistida. Las aplicaciones empiezan a entender qué tipo de música, libros y películas te gustan para mostrar similares que te gustarán también. Las mejoras son palpables en muchos ámbitos y para todos. Los más pequeños las encontrarán más fáciles de aprender y las dominarán antes, pero también serán los más vulnerables a los efectos perniciosos que puedan tener, ya sea por abuso/adicción o por otros motivos, así que tendremos que tener un ojo en ellos para que usen la tecnología con seguridad. Algún día la tecnología también podrá ocupar este lugar de protección proactiva por sí misma.

--¿Es segura la ‘nube’?

--Benjamin Franklin dijo una vez: «No hay nada seguro salvo la muerte y los impuestos». Respecto a la nube no hay nada seguro, pero también nos pueden robar el ordenador físicamente, por lo que no hay que preocuparse más de lo necesario. Simplemente, ser precavido. A fin de cuentas, ¿quién no lleva usando una nube bancaria desde hace décadas con dinero en una cuenta invisible en algún ordenador en alguna otra parte? Tenemos que ser realistas. No dejamos de conducir porque haya accidentes de coche.

--¿Son necesarios los ‘hackers’ para detectar o prevenir ciberataques?

--Sí y no. Si no hubiese ladrones, no habría cerrojos. Al menos en informática tenemos los hackers de sombrero blanco (expertos en seguridad informática) que abren tu cerrojo para decirte que convendría que pusieses otro más seguro, porque otra persona malintencionada podría hacer lo mismo. Puede ser la misma persona un hacker de sombrero blanco que un profesional de empresa dedicado a la seguridad.

--¿Se encuentra a gusto en Dinamarca?

--Sí, mi intención es seguir aquí.Estoy casado, además, con una mujer de familia húngara que conocí en Dinamarca. Echo de menos España y disfruto cada vez que bajo al Sur. Añoro el clima soleado, el carácter de nuestra gente, los amigos y familiares, las estupendas comidas típicas y la dieta mediterránea. De Dinamarca me gusta sobre todo la honestidad y civismo de la gente. La automatización (se puede vivir sin dinero en efectivo) y los bosques impresionantes en primavera y verano, con árboles centenarios.

--¿No sé si en Microsoft se ve con preocupación el tema catalán?

--A nivel de compañía no he escuchado nada. Pueden ser muy reservados y supongo que el tema se habrá tratado mucho más en Microsoft España.

--Obtuvo hace varios años en Córdoba el título de piloto privado, aunque no pudo renovarlo al marcharse fuera del país. ¿Disfrutaba pudiendo sobrevolar la ciudad?

-No hubo mejor lugar que Córdoba para sacarme ese título. El clima siempre acompañaba, los instructores estupendos y las vistas de la ciudad impresionantes. La primera vez que sobrevolé la ciudad estaba tan asombrado mirando en todas direcciones que acabé mareándome y la instructora tuvo que aterrizar el avión. Pero no se puede triunfar tirando la toalla al primer obstáculo.