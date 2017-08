Si viaja, no olvide vacunarse

Durante el periodo estival el número de viajes que hacen las personas aumentan de manera considerable. La elección del destino es una parte fundamental del proceso previo a la partida, dependiendo del fin del desplazamiento (ocio, voluntariado, turismo...) la elección será una u otra. Si se trata de un país tropical o en el que haya riesgo de contraer alguna enfermedad peligrosa, tendrá que vacunarse para prevenir riesgos.

Los ciudadanos cordobeses deben llamar a Sanidad Internacional o a la delegación de Salud para informarse de cuál es la medicación recomendada según su destino. A la ciudad le corresponden los centros de Sevilla y Málaga, situados en la calle Chaves Rey, 4 y Recinto del Puerto Muelle, 3, respectivamente. La dispensación de las vacunas la subvenciona la Seguridad Social, mientras que los medicamentos que sean necesarios los recetará un médico y deberán ser adquiridos en la farmacia por los viajeros.

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las vacunas obligatorias son contra la fiebre amarilla, contra la meningitis meningocócica y contra la poliomelitis (solo en algunos países). Por otro lado, están las vacunas recomendadas, entre las que se encuentran, por ejemplo, la del cólera, la de la hepatitis A y B, la de la rabia o la del tétanos.

A parte de la medicación, desde los centros de salud internacional ofrecen una serie de recomendaciones para evitar complicaciones durante el viaje y conseguir que este sea lo más placentero posible. La diarrea del viajero es uno de los fenómenos más habituales que sufren los turistas debido al mal uso del agua. Para combatirla; se recomienda no aceptar cubitos de hielo en las bebidas, ya que pueden estar contaminados; evitar comida cruda y no comer fruta con la piel dañada. Bañarse en agua dulce solo es seguro en piscinas que cuenten con agua clorada; en el agua salada no está contraindicado el baño, salvo prohibición.