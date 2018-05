Si buscas empleo, conócete a ti mismo

Buscar empleo no es cosa fácil, sobre todo si se hace solo y sin las herramientas necesarias para alcanzar el objetivo. De ahí que las lanzaderas de empleo, un programa colaborativo que promueven Fundación Telefónica, Fundación Santa María La Real, el Fondo Social Europeo, Junta y ayuntamientos, fomenten el trabajo en equipo. Córdoba acogió ayer un encuentro entre lanzaderas de Andalucía. Según Nuria Campón, «aquí todos buscan trabajo para todos», una máxima que permite maximizar las oportunidades. Mientras el trabajo llega, los participantes aprenden a desarrollar sus habilidades. «Las empresas buscan personas con competencias transversales como flexibilidad, proactividad, motivación», señala y recomienda «trabajar la búsqueda activa 2.0 en redes sociales, mejorar las habilidades digitales y la comunicación oral de cara a las entrevistas». Hace tiempo que las empresas seleccionan a sus trabajadores teniendo en cuenta no solo el curriculum técnico sino cómo se desenvuelve. «Ocho de cada diez alumnos de Primaria trabajarán en algo que ahora no existe y tendrán que reinventarse varias veces a lo largo de su vida, aquí aprenden a adaptarse a los cambios de la vida laboral», explica Cristina de la Cuesta mientras Lidia Gil destaca la importancia de la autoestima y la confianza. Los alumnos parecen encantados. «Trabajamos la marca personal que no es otra cosa que saber venderte bien, conocer tus virtudes y puntos fuertes, lo que te diferencia del resto», explican, «ahí está la clave».