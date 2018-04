La Semana Santa no impide que Córdoba sea la provincia andaluza donde más cae el turismo

No me extraña viendo los precios de los hoteles. Nacido en Córdoba y viviendo fuera he buscado alojamiento para ir un fin de semana en mayo y sale por mas de 300 sólo alojamiento los más baratos en la capital... Con lo que normal que bajen las pernoctaciones. .. con precios así anda que no sale caro una escapada de fin de semana y que pocos se podrán permitir...