El secretario da luz verde al cambio en el PGOU que afecta a Cosmos

El secretario municipal, Valeriano Lavela, ha emitido esta mañana un nuevo informe que da luz verde a la modificación del PGOU que afecta a Cosmos, y que pretende regular en los usos industriales la utilización de residuos como combustible alternativo. En su nuevo dictamen, Lavela sostiene que el Pleno es "competente y está legitimado y obligado a defender los intereses generales presentes y futuros de la ciudad para adoptar acuerdo de aprobación inicial del expediente de planeamiento instruido por el Consejo Rector correspondiente a la innovación del PGOU". Asimismo Lavela indica que debe continuar la tramitación de la invocación y que se abra el oportuno trámite de información pública para la presentación de las pertinentes alegaciones. El nuevo informe del secretario no señala, como sí hizo el anterior, que la no concesión de licencia a la cementera cordobesa para poder incinerar podría conllevar una posible desviación de poder. Por su parte, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, aunque ha indicado que aún no conocía el dictamen integró del secretario, ha señalado que en cualquier caso la modificación "no puede tener efectos retroactivos".

El dictamen del secretario municipal irá finalmente al Pleno de mañana, después de que tuviera que retirarse del orden del día del pleno de diciembre a petición del primer teniente de alcalde, Pedro García, para que se pudieran incluir en el expediente dos nuevos informes de Urbanismo y el nuevo del secretario del Pleno.