Satse denuncia un "entramado" para ocultar las listas de espera

El sindicato profesional de la enfermería Satse Córdoba ha denunciado "el perverso entramado organizado por la directora gerente del hospital Reina Sofía, Marina Álvarez, para ocultar la realidad de las listas de espera en general y de manera singular Traumatología y Oftalmología. Un entramado organizado para distraer y someter al paciente a un auténtico peregrinar de una consulta a otra y de un médico a otro, mientras su problema de salud corre el riesgo de agravarse y provocarle consecuencias invalidantes, afectando negativamente a su autonomía y libertad de movimiento, así como a su propia calidad de vida".

Satse asegura que ha podido saber que "el peregrinar del paciente se inicia en la consulta médica del centro de salud, desde donde es derivado a la llamada "consulta de filtro", ubicada en el Centro de Especialidades Castilla del Pino. En dicha "consulta de filtro" el paciente es visto por el especialista en un plazo máximo de 2 meses. Tras ser visto en dicha consulta es enviado a la consulta del especialista en Reina Sofía, ubicándolo en subespecialidades, como por ejemplo rodilla, hombro, columna, etc. En el caso de Oftalmología, blaucoma, catarata, etc. El plazo para ello puede alcanzar el año". "Tras dicho tiempo por fin es visto en consulta, donde se le puede trasladar la necesidad de intervención quirúrgica. Tras esto se llama al paciente para la preanestesia y sobre la marcha se le ofrece operarse en el hospital San Juan de Dios y no en el Reina Sofía. Si el paciente decide ser operado en el Reina Sofía y no en San Juan de Dios, se le hace firmar un documento y en ese mismo momento pierde el derecho del cumplimiento del tiempo máximo de espera de 6 meses, con lo cual su intervención puede tardar desde su inclusión en lista de espera y su no conformidad a ser operado en San Juan de Dios, uno o dos años", añade este sindicato.

"Mientras tanto su problema de salud le sigue incapacitando para su vida normal, en ocasiones con mucho dolor y bajas laborales por enfermedad, o incluso riesgo de perder su puesto de trabajo, que en el caso de los autónomos, puede acabar con su pequeña empresa o negocio.A todo esto cabe la posibilidad de que entre una consulta y otra se considere necesaria la realización de alguna otra prueba y con ello la necesidad de nueva valoración, para lo que se ha establecido y organizado como parte del entramado la consulta de reevaluación, prolongándose aún más el tiempo de espera para ser intervenido quirúrgicamente", denuncia Satse Córdoba.

Continúa este colectivo afirmando que "mientras el paciente sufre este peregrinar de una consulta a otra, su problema de salud original por ejemplo de rodilla, como consecuencia de su no resolución le genera un problema añadido de columna y perteneciente a la misma especialidad médica, en lugar de enviarlo al médico de columna, ha de esperar nuevamente a ser visto por el médico de cabecera del centro de salud e iniciar en paralelo otro deambular de consulta en consulta".

Satse critica que "igual situación se da en Oftalmología con las cataratas bilaterales, que tras ser operada la primera y ser dado de alta de la misma, el paciente ha de iniciar nuevamente todo el deambular entre consultas para ser operado de la catarata del otro ojo, aunque en la primera consulta se haya indicado al paciente la necesidad de ser operado de las dos cataratas".