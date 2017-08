Satse critica que no hay oncólogos pediátricos y el Reina Sofía lo rechaza

El sindicato profesional de la enfermería Satse Córdoba denunció ayer «la inexistencia de oncólogos pediátricos en el hospital Reina Sofía». «Esta situación, provocada por la falta de previsión de la dirección gerencia del hospital, está generando deficiencias en la asistencia sanitaria que han de recibir los menores que han de ser atendidos por profesionales de dicha especialidad», apuntó Satse. Según este sindicato, «las dos especialistas en Oncología Pediátrica que había en el Reina Sofía no han sido sustituidas desde hacer cerca de un mes, porque una de ellas está de baja por enfermedad y no ha sido sustituida, y la otra se ha jubilado y tampoco ha sido suplida». Satse manifestó que «la atención en las Consultas Externas está siendo realizada por un pediatra, que no es oncólogo», y «la atención de los niños ingresados en planta y las Urgencias que se presentan en el hospital igualmente son atendidas por un pediatra y no por un oncólogo».

RÉPLICA / Ante estas críticas, la dirección del hospital Reina Sofía aclaró que «la atención de los pacientes pediátricos que presentan procesos oncológicos está completamente garantizada», ya que «los profesionales que atienden a estos menores están perfectamente capacitados y formados». El Reina Sofía añadió que «la jubilación del profesional al que el sindicato alude no se ha producido aún y continua en plantilla y seguirá realizando su actividad habitual hasta que se jubile, momento en el que el hospital contratará a otro especialista». Sobre la atención en urgencias, el hospital aclaró que «la asistencia que se presta en la actualidad es la misma que en cualquier otro periodo e igual que en el resto de centros hospitalarios» y lamentó que «Satse no defienda el trabajo de los profesionales que integran este hospital y que diariamente resuelven los problemas de salud de cientos de personas».