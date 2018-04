Satse critica el «exceso» de jornada en los avisos de fines de semana

El sindicato profesional de enfermería Satse ha denunciado que «profesionales que en el Distrito Córdoba realizan avisos domiciliarios de enfermería, programados por los centros de salud para prestar una asistencia sanitaria los fines de semana y festivos, se están viendo abocados desde enero, en demasiadas ocasiones, a prolongar su jornada, sin ningún tipo de contraprestación económica o laboral». Esta situación se debe, precisó José María Zafra (delegado de Satse en Distrito Córdoba), «a que tienen que asumir un exceso de carga de trabajo por el incremento de actividad y por la complejidad de los casos que tienen que atender».

Según Zafra, «la jornada de estos profesionales es de 8.00 a 15.00 horas, pero con demasiada frecuencia se está extendiendo hasta las 16.30 y 17.00 horas, ya que hay días en los que atienden en ese tiempo una media de 30 avisos». Satse indicó que los avisos que asisten estos profesionales son en su mayoría curas complejas por cirugías, debido a que cada vez se dan altas más precoces en el hospital Reina Sofía.

Para José María Zafra, «no es de recibo que los profesionales que realizan estos avisos tengan que trabajar más tiempo del que les corresponde, por no contratar la Junta a más personal, lo que está provocando que cada vez más trabajadores no sean renovados si no aceptan alargar su jornada o que muchos acaben renunciando a este tipo de contratos porque no les compensa, ya que además no les pagan el complemento por dispersión geográfica. Estos equipos cubren toda la capital y barriadas periféricas y la población asignada a este distrito es de más de 300.000 usuarios».

«Los dos dispositivos de cuidados críticos y emergencias (DCCU) también sufren sobrecarga los fines de semana y festivos, lo que podría solucionarse creando nuevos puntos de urgencias extrahospitalarias, por ejemplo en la Fuensanta», reclamó Satse.

El Distrito Córdoba replicó al sindicato de enfermería Satse que los fines de semana y festivos se lleva a cabo actividad programada de enfermería con pacientes que no pueden desplazarse a los centros de salud. La programación de los avisos domiciliarios se realiza mediante citas establecidas en las agendas por los centros de salud, mediante rutas en horario de 8.00 a 15.00 horas.

VERSIÓN DE LA JUNTA / «Para una mejor organización y planificación de la actividad asistencial, se divide el núcleo urbano y las zonas periféricas de Córdoba en función de las distintas áreas dependientes de los centros de salud. Ocasionalmente y de forma muy puntual, las necesidades asistenciales de la población han requerido ampliar el horario de la actividad, teniendo en cuenta que, en determinados momentos, se producen altas hospitalarias que deben ser incluidas en el trabajo ya programado para dar respuesta a la ciudadanía», expuso la dirección de este distrito. «Cuando es necesario prolongar el horario de una ruta, en base a necesidades asistenciales de la población, y siempre de forma consensuada con los profesionales, se acuerda con ellos seguir su actividad, prolongando su jornada, computando las horas realizadas y abonándolas como parte de su jornada laboral», añadió la dirección de este distrito.