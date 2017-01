Satse critica que 5 pacientes críticos ingresen fuera de la UCI

El sindicato de enfermería Satse Córdoba denunció ayer que el domingo «5 pacientes que debían estar ingresados y atendidos en la UCI fueron ingresados en la unidad de Reanimación postquirúrgica del hospital Reina Sofía, como consecuencia de la falta de personal de enfermería para abrir un módulo con 6 camas, que está cerrado desde hace meses en la UCI». Satse resaltó que «de esos 5 pacientes, 2 pertenecían al Código Ictus, proceso de atención concedido solo a algunos hospitales. Sin embargo, estos 2 pacientes, a pesar de que debían estar ingresados y atendidos en la UCI, no lo estaban, dado que dicha unidad estaba ocupada al 100%, y el módulo que permanece cerrado con 6 camas, no cuenta con el personal necesario para abrirse desde hace meses». La dirección del Reina Sofía replicó a Satse que «es falso que la UCI no tuviera dotación de personal» y añadió que la madrugada del 22 de enero la UCI alcanzó su máxima capacidad, por lo que a partir de ese momento los pacientes que precisaron cuidados intensivos fueron atendidos en Reanimación, unidad con profesionales perfectamente capacitados y dotada con equipamiento y tecnología para prestar estos cuidados, evolucionando los enfermos favorablemente».