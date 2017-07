Los 'sanchistas' acuden al congreso del PSOE en Córdoba con una lista alternativa

El congreso extraordinario que el PSOE ha convocado esta mañana en Córdoba cuenta con dos listas de delegados propuestos para acudir al regional que se celebrará el 29 de julio en Sevilla.

Así lo ha confirmado Teba Roldán, miembro del comité federal del PSOE, que ha explicado que los 'sanchistas' plantearán su propia lista, con ocho candidatos, "porque hasta el último momento hemos estado esperando que la dirección provincial intentara incluir a todas las sensibilidades del partido".

A esto ha añadido que "es una pena que la dirección provincial no haya querido si quiera escucharnos, no nos ha cogido ni el teléfono", por lo que no se ha logrado el consenso.

Un total de 218 delegados, más 10 de las Juventudes Socialistas, han sido convocados hoy para elegir a los 39 compañeros que acudirán al13 Congreso Regional del PSOE el próximo sábado en Sevilla.