Ruiz cree que la única solución para la N-432 es "hacerla autovía"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

La cifra de accidentes no significa nada. Lo importante es el riesgo: el no. de accidentes dividido por el no. de desplazamientos. Dejemos de manipular con las victimas.