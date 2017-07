Rosales dice que se está «atacando al primer motor económico» de Córdoba

Vivimos en una ciudad, en sociedad, en Democracia con sus Leyes y derechos..., y NO en la selva (donde viven los salvajes, pero que todos se respetan por temor a una lucha inútil o peligrosa). Una cosa es una opinión (personal y subjetiva) y otra creerse llevar la verdad absoluta consigo (como un monopolio). El Ayuntamiento y sus dirigentes municipales, plazca o no, han sido elegidos en voto legal. Por tanto, representan a la ciudadanía entera. Unos comerciantes se rebelan para hacer lo que les plazca (ocupar el espacio público como si fuese privado, del local comercial que administran y NO pagar las tasas muncipales correspondientes). Inadmisible que se apoye tal corrupción (tendencia de fuerza contra la autoridad democrática). Este asunto debería estar resuelto desde hace décadas. Si no se ha conseguido es porque hay gente que pone todos los obstáculos posibles para NO asumir sus responsabilidades. Al Ayuntamiento de ponerse en su sitio legal, de aplicar las normativas municipales y de castigar quienes se atreven de ir en contra NO solo de la Democracia sino de la ciudadanía global.