Ríomundi repite: el año que viene más

El primer teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, ha calificado de "muy positivo" y de "éxito" la primera edición de Ríomundi, el festival de experiencias que se ha celebrado este fin de semana en Córdoba, y del que ha anunciado que repite y que tendrá continuidad. "Va a haber más ediciones porque ha sido un éxito de participación ciudadana y nos están pidiendo que tenga recorrido en un futuro", ha afirmado García, en una rueda de prensa de balance del evento. El festival ha tenido un coste aproximado de 170.000 euros, si bien el responsable de Turismo ha reconocido que habrá que esperar unas cuantas ediciones para saber el impacto que puede tener de cara a atraer más visitantes a la ciudad.



En este ejercicio de balance, Pedro García ha hecho autocrítica al reconocer que ha habido cosas que no han salido como estaban previstas y que se corregirán en ediciones posteriores, como las posibles molestias por ruidos ocasionadas a vecinos de la Ronda de Isasa. Esa vía se destinará el año que viene a artesanía y gastronomía dejando los escenarios más musicales para la zona cercana al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Por contra, el primer teniente de alcalde no ha reconocido como propio el error de programar dos eventos en la ciudad el mismo fin de semana (Ríomundi ha coincidido con el Festival de Circo), ya que ha explicado que fue su delegación y no la de Cultura la primera en fijar la cita en el calendario.

Respecto a la polémica por la concesión de las barras, que ha denunciado Córdoba Apetece, Pedro García ha dicho que "no tendría problema en llamar al señor (Alberto) Rosales" (presidente de la asociación) para explicarle cómo se conceden la explotación de este servicio, aunque ha dicho que el representante de los hosteleros sabe cuál es el procedimiento "porque lo ha hecho cientos de veces". En todo caso, Pedro García ha defendido la legalidad del proceso y ha dicho que "va a haber transparencia absoluta en todo lo que se ha hecho", al tiempo que ha achacado las críticas de la asociación a "otros parámetros", en referencia a las malas relaciones entre Córdoba Apetece y Hostetur.

En último lugar, el teniente de alcalde de Turismo ha destacado la alta participación de la ciudadanía cordobesa y la muchas posibilidades que tiene este festival en el futuro desde el punto de vista cultural, medioambiental, gastronómico, artesanal o deportivo.