El riesgo de lluvia se unirá a lo largo de la semana al frío reinante

Tras la ola de frío que puso el termómetro el pasado lunes a -2.7º C en Córdoba, las temperaturas en la ciudad continuarán bajas esta semana, aunque no con registros tan notables (las mínimas estarán entre un grado por encima o debajo del punto de 0º C) y, por otra parte, tampoco muy distantes de lo habitual en estas fechas (la media de las mínimas en enero de 3,6º C y hay que tener en cuenta que a principios de este mes de enero se disfrutaron temperaturas muy benignas).

Eso sí, la Aemet prevé que la lluvia se una al frío esta semana al aumentar a partir del jueves la probabilidad de chubascos, que moderarán las mínimas aunque bajando también algo las máximas.