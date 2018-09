Los retrasos en las extras auguran una difícil solución con la Policía Local

La Delegación de Recursos Humanos admite que el pago de las productividades de Policía Local sufrirá más retrasos, a pesar de que se trabaja en la modificación presupuestaria que permitirá ampliar la cantidad destinada este año al pago de este complemento y abonarlo «lo antes posible». Este anuncio tensará las relaciones laborales con este colectivo, que anunció hace unos días que habría «problemas» si el abono correspondiente al primer semestre del año no se realiza en los próximos días. El sindicato Siplb, que ha logrado que sus afiliados no presten este servicio desde julio (de hecho, no se ha hecho ninguna productividad en verano), anunció el miércoles que habría movilizaciones si el escenario no cambiaba en septiembre, cuando, precisamente, se incrementan las actividades especiales que requieren presencia policial extraordinaria.

El responsable de Recursos Humanos, el socialista David Luque, recordó ayer que este escenario de retraso en los abonos de la productividad se produce por varios motivos, pero principalmente porque de enero a julio del 2018, la plantilla de Policía Local ha gastado ya todo el dinero que el equipo de gobierno había destinado para ese concepto durante todo el año y para todas las delegaciones. Además, Luque recuerda los reparos que viene poniendo la Intervención municipal para el pago de este plus, que se acordó en 2014 cuando gobernaba el PP y que los agentes prestan de manera voluntaria a razón de 150 euros al día (jornada que se tiene que devolver después con un descanso). La interventora municipal advirtió en julio de que hay cuestiones que son intrínsecas al puesto de Policía Local y no deberían tener categoría de extraordinarias, es decir, que se estaba utilizando «erróneamente» el concepto de productividad y por ende cobrando de manera indebida, y que el problema era de cuadrantes (si la Semana Santa, por ejemplo, se celebra todos los años debía verse como algo estructural y no extraordinario).

Además de todo esto, el concejal de Recursos Humanos asegura que su delegación aún no ha recibido de Policía Local todos los datos referidos a la productividad del primer semestre.

David Luque admite que llegados a este punto hay que buscar alternativas a este concepto, que permitan cubrir los eventos especiales con la plantilla actual que tiene la Policía Local. «Cualquier decisión que se tome será consensuada», aseguró el concejal, que insiste, en que «mientras se encuentra la mejor fórmula para pagar algunos de estos servicios extraordinarios, la productividad se mantendrá». También recuerda que están a la espera de la llegada de 14 nuevos policías, dos de los cuales se podrán incorporar de manera inmediata sin pasar por la Academia, y que pronto echará a rodar el proceso de oposición para 97 nuevas plazas.

190.000 EUROS EN 2017 / La productividad supuso en 2017 un gasto aproximado para las arcas locales de 190.000 euros, un 25% más de lo inicialmente previsto, según informó hace dos meses el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente. El último abono que se hizo fue de 165.011 euros de la productividad correspondiente al segundo semestre del 2017 y los atrasos de ese ejercicio. Del total, la mayor parte fue para la Policía Local (96.777 euros) y bomberos (24.360 euros), seguida de Infraestructuras, Alcaldía (2.360 euros) o el zoológico (2.030 euros).