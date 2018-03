Las reservas de hoteles para abril y mayo se reducen un 25% en Córdoba

De un año excepcional en el 2017 se ha pasado a un 2018 en el que la reducción de turistas y de pernoctaciones comienza a preocupar al sector hostelero de Córdoba. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer los datos de la encuesta de ocupación hotelera, que refleja una caída de los viajeros del 5,5% en la ciudad de Córdoba en los dos primeros meses del año, y de un 4,3% en las pernoctaciones. Esta disminución de la actividad contrasta con la mejora en España (un 2,61% más de visitantes y un 1,1% más de pernoctaciones) y en Andalucía (un 4,2% más de turistas y un 3,3% de noches de hotel). A esta contracción en el comienzo del año hay que unir, como advirtieron ayer los presidentes de Hostetur y Aehcor, la fuerte disminución de reservas que se han hecho hasta ahora para los meses de abril y mayo respecto a lo que sucedió el pasado año. Así, las dos organizaciones empresariales aseguran que las reservas para los dos meses que registran mejores cifras del año se han reducido un 25% respecto al ejercicio anterior, una tendencia que achacan tanto a la proliferación de viviendas turísticas como a la necesidad de impulsar la promoción turística. El presidente de Hostetur, Francisco de la Torre, indica que, tras mantener una reunión con el Patronato Provincial de Turismo, están esperando reunirse con el Ayuntamiento para abordar lo que ya ven como un síntoma de agotamiento del sector. «Entendemos que no se está gestionando bien el sector. Esperamos que se haga un plan turístico de largo recorrido, que no sea un parche», dijo Francisco de la Torre, presidente de Hostetur. «No se puede vivir sin apostar por el turismo cuando sabemos que es una de las principales industrias de Córdoba», añade De la Torre.

Por su parte, el presidente de Aehcor, Manuel Fragero, asegura que la inversión en promoción debe continuar. «No podemos vivir de las rentas. Hay que seguir invirtiendo en promoción, poniendo en valor activos culturales, finalizando las obras del Palacio de Congresos y el Centro de Exposiciones y dando uso al aeropuerto, que está muerto de risa», indicó Fragero.

Fernando Lara, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba (UCO), considera que el crecimiento del número de viviendas de uso turístico puede estar influyendo en la caída de los visitantes que se contabilizan, porque se está produciendo un incremento de visitas a monumentos que no concuerda con las pernoctaciones hoteleras. «Una parte muy importante de ellas están fuera de ordenación y prácticamente todas fuera de los datos estadísticos de ocupación.

El número de visitantes a monumentos crece. No parece que sea un problema de afluencia o de falta de promoción. Es posible que haya aumentado el número de visitantes (turistas y excursionistas) y que no se refleje en las estadísticas del INE», explica Lara. El profesor de la UCO señala que «no se ha avanzado en el prometido modelo turístico» para la ciudad. Por su parte, Ricardo Hernández, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UCO, piensa que hay que tomar los datos «con cautela» al no existir un observatorio de turismo que abordara aspectos como las previsión de reservas. «Faltaría un análisis riguroso de toda la oferta y ver cómo evoluciona desde el punto de vista de la demanda turística para poder tomar las medidas oportunas», indica. HSClB