Reivindicación de humildes

La pobreza no es monopolio de la gente que no dispone de medios económicos y laborales. La hay en todos los sectores de la población. Y no cabe la menor duda que los architectos de aquel MOPU eran "pobres" de imaginación y de creatividad. Una vivienda social no debe ser una "muralla" (de separación o de protección de un hipotético ataque de la pobreza) o una pared de prisión. Lamentable que las "casitas portátiles" fuesen más humanas y conviviales que este nuevo tipo de bloque de viviendas. O sea, que no se mejoraba lo que había (las portátiles). Otra cosa es que después, por necesidad absoluta, otra gente se alojara ahí, pero con qué consecuencias urbanas ??