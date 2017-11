Un refuerzo que sabe a poco

El Servicio Andaluz de Salud ha iniciado la implantación de la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria, un plan que contempla el incremento de las plantillas de este ámbito en hasta 1.500 profesionales para toda la región hasta el 2019; la ampliación de la capacidad diagnóstica en este nivel (con nuevos ecógrafos para los centros de salud); la posibilidad de que los médicos de familia puedan solicitar más pruebas diagnósticas, o el refuerzo de la cirugía menor y de la atención integral a pacientes crónicos complejos. Los primeros contratos, 386, se están haciendo efectivos ya en este último trimestre del año, de los cuales 23 corresponden a Córdoba, y los 1.100 restantes se efectuarán en los dos próximos años.

Los sindicatos CSIF, Simec, UGT, CCOO y Satse califican este refuerzo de «insuficiente», además de «discriminatorio» respecto a otras provincias. A Córdoba le han correspondido 23 contratos, siendo la penúltima provincia andaluza, empatada con Huelva, en incorporación de nuevos empleos en atención primaria, muy lejos de los 88 de Sevilla, de los 74 de Málaga o de los 50 de Almería, esta última con menos población que Córdoba. De esos 23 contratos, 12 son para enfermeras, 3 para médicos de familia, 6 matronas y 2 trabajadores sociales. La Junta asegura que el reparto de contratos obedece a «criterios objetivos, tras analizar centro a centro las necesidades de contratación, en función de los cupos de pacientes (no solo por número, sino por complejidad)».

Pero esta explicación no convence al Sindicato Médico, que considera una cifra «humillante» esos 23 contratos y que la Junta haya optado por reforzar las zonas costeras y no las sobrecargadas interiores. «Córdoba necesita 50 nuevos médicos de familia y 23 pediatras y solo van a incorporar 3 nuevos facultativos», expone el Simec.

Por su parte, el sindicato de enfermería Satse lamenta que, siendo cordobesas la consejera y viceconsejera de Salud, «Córdoba haya resultado tan discriminada en esta mejora de la atención primaria, que contempla inicialmente solo 12 nuevas enfermeras y 6 matronas, por lo que Córdoba seguirá a la cola de Andalucía en matronas». También critica CSIF esa falta de matronas, al igual que la escasez de contratos para trabajadores sociales, con solo 2 nuevos empleos, o que en el Área Norte solo se contrate a una enfermera. De otro lado, UGT denuncia que «este refuerzo no haya tenido en cuenta categorías no sanitarias (administrativos, auxiliares o celadores-conductores) y que no se contrate a ningún pediatra y solo a 3 médicos de familia». Por otra parte, CCOO demanda «un mayor esfuerzo» de la Junta, ya que con 23 contratos «no se logran reponer los cientos de empleos perdidos durante la crisis, ni acabar con el hecho de que médicos tengan que asumir 2 y hasta 3 cupos al no cubrirse vacantes, ni con el déficit de enfermeras o trabajadores sociales, a la vez que no se ha contemplado emplear a fisioterapeutas».