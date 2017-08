Las rebajas de julio reducen el IPC un 1,1% en Córdoba

Todos los meses de julio se produce un descenso de los precios en Córdoba por el gran impacto que tienen las rebajas del vestido y el calzado en el Índice de Precios de Consumo (IPC). Para no romper la tendencia, que se repite desde el inicio de la serie histórica del 2002, julio volvió a dejar en Córdoba un nuevo descenso de los precios al caer un 1,1% respecto a junio. Esta bajada de precios es la más importante desde julio del 2016. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer la variación del coste de la vida, que refleja un importante descenso del vestido y el calzado al reducir sus precios un 14%. Eso ha permitido mantener el índice interanual en el 1,4%, al mismo nivel que en junio. Junto al vestido y el calzado, también bajó sus precios los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,1%), bebidas alcohólicas y tabaco (-0,1%), muebles y artículos del hogar (-0,7%), transporte (-0,1%), comunicaciones (-0,5%) y otros bienes y servicios (-1,3%). Por el contrario, los precios subieron respecto a junio en ocio y cultura (2%) y se mantuvieron sin variación en vivienda, sanidad, enseñanza y restaurantes y hoteles. Desde julio del 2016 no se producía una bajada tan importante de los precios en Córdoba, aunque junio (-0,1%), mayo (-0,1%), febrero (-0,4%) y enero (-0,5%) también tuvieron descenso del IPC. Por el contrario, la inflación subió en abril (1,1%) y no varió en marzo.