Realizan las pruebas previas a la inauguración del cercanías

Fomento ha iniciado las pruebas previas a la puesta en funcionamiento del servicio de cercanías entre Alcolea y Villarrubia, que se prevé en un horizonte corto seis años después de que se anunciara el proyecto, entonces con el PP en el gobierno municipal. Según fuentes de la Subdelegación, estas pruebas forman parte de la operativa previa a la inauguración del trazado, que, aunque no tiene fecha concreta, puede ser «inminente», según indicó la pasada semana la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela. «Se están acortando todos los plazos para que su puesta en funcionamiento sea inminente, pero aún no tenemos fecha de inauguración del servicio», indicó, y añadió que va a ser «de manera rápida». La alcaldesa, Isabel Ambrosio, sí quiso afinar más y apuntó al mes de octubre para el inicio del servicio, algo de lo que receló el primer teniente de alcalde, Pedro García. «La alcaldesa ha dado ya 23 fechas y a mí se me cae la cara de vergüenza de decirle a alguien que va a tener un cercanías en un mes, porque yo creo que ya se le ha engañado demasiado».

Ambrosio aludió a la visita que hará este mes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para informar de la puesta en marcha del proyecto, que fue declarado Obligación de Servicio Público en diciembre pasado por el anterior Gobierno.

Aún hay aspectos sin conocer, como el número de frecuencias que tendrá la línea, el precio del billete --ya se anunció que subiría el billete de cercanías--, qué pasa con los aparcamientos low cost que se deben hacer en las paradas, y si se van a construir o no las paradas de Fátima y el Parque Joyero.

Imagen de Facebook de las pruebas del cercanías. Foto: JOSÉ LUIS CÓRDOBA / PLATAFORMA METROTREN YA