Rafael Cosano: "Los cordobeses necesitamos creer más en nosotros mismos"

Rafael Cosano Santiago (Córdoba, 1983) es director corporativo del grupo hotelero Blue Diamond Hotels & Resorts, una empresa que cuenta con 37 propiedades, gestiona unas 15.000 habitaciones y en el año 2020 espera llegar a 20.000. El conglomerado de empresas dispone en la actualidad de unos 40.000 empleados. Rafael Cosano, que es licenciado en ETEA, fue asesor económico del grupo municipal del PP y después entró en la empresa privada. En el 2008 se marchó de Córdoba al incorporarse a la cadena hotelera Bahía Príncipe. Cosano pasó por distintas responsabilidades. Ahora se encuentra en México, en la zona de Cancún, como director corporativo del área de Auditoría y Análisis del grupo hotelero. Blue Diamond es una firma participada por dos grandes touroperadores (uno alemán y otro canadiense). En estos días, Cosano se encuentra en Córdoba y ha firmado un convenio con la Universidad de Córdoba.

-¿En qué consiste este acuerdo?

-El Consejo Social me invitó a formar parte de él y tomé contacto con el Foro Único, a través de lo cual se han materializado tres acuerdos de colaboración. Uno pretende que los alumnos de la Universidad de Córdoba puedan hacer prácticas en el extranjero en alguno de los complejos hoteleros que tenemos. Luego se trazan otras dos líneas de trabajo, que se materializarían en la firma de contratos con recién titulados de la Universidad de Córdoba para que tengan la oportunidad de integrarse en la plantilla de Blue Diamond y comenzar a trabajar en cualquiera de los equipos que tenemos en el Caribe. Ahora mismo estamos con el convenio de prácticas. En el año 2019 esperamos que los primeros estudiantes de la UCO puedan estar haciendo prácticas en los meses de verano.

-¿Es la primera vez que firman un convenio con España y con una universidad?

-Sí. Además, es el primero que hacemos con esta profundidad. No tenemos ningún acuerdo con otras universidades salvo éste. En la bolsa de empleo que tenemos los acuerdos que existen no son tan profundos como éste con la Universidad de Córdoba.

-¿Hay que marcharse de Córdoba para que se valore el talento de los jóvenes, como ha ocurrido con usted?

-Siempre me he sentido bastante reconocido en lo que he ido haciendo. La verdad es que los cordobeses necesitamos creer más en nosotros mismos y podemos ser punteros y exportadores de profesionales de calidad en cualquier parte del mundo. Siempre me he sentido muy considerado por todos los estamentos de la universidad y donde he estado en Córdoba.

-¿Los jóvenes cordobeses están formados?

-Sí. Están formados y tienen capacidad suficiente para competir con cualquier joven del mundo. Lo que necesitamos es creer en nosotros mismos y ser capaces de generar oportunidades para que puedan ser competitivos. Y eso no es un trabajo de la Universidad de Córdoba y del Foro Único, es un trabajo de todos los cordobeses como sociedad. Es una obligación que tenemos todos porque a todos nos ha dado mucho Córdoba. Tenemos la obligación de devolver parte de lo que se nos ha dado, creando suficientes oportunidades para quien más lo necesita, que son nuestros jóvenes.

-¿Cómo ve la gestión turística que se hace en Córdoba y en la provincia?

-Sé que está produciendo un auge muy importante en el turismo. Ese crecimiento del turismo no debe ser estacional ni cíclico, sino que se han de tomar medidas desde las administraciones para consolidar ese crecimiento turístico que está generando tendencia. Se pueden plantear muchísimas iniciativas para consolidar esa tendencia. Nosotros trabajamos en un segmento, que es sol y playa, pero en Córdoba hay segmentos que se pueden consolidar, como el turismo cultural, el turismo rural o el gastronómico. Eso se puede articular a través de un grupo de empresas que trabajen en red, para cubrir la oferta primaria y secundaria y, sobre todo, que eso se concrete en paquetes turísticos que se comercialicen con touroperadores.

-¿Cómo analiza que al turismo se le asocien ahora conceptos como turismofobia o que los apartamentos turísticos hayan adquirido una importancia destacada en el sector?

-El tema de los apartamentos turísticos es una nueva realidad en todas las ciudades. Términos como turismofobia no los termino de entender, porque lo que tenemos que hacer es crear las condiciones adecuadas para las personas que vienen a Córdoba a conocernos y a invertir dinero que generan dinero, salud y bienestar para todos los ciudadanos. Eso se debe de ejercer con responsabilidad por parte de las administraciones.

-¿Cómo analiza el crecimiento del turismo que se está produciendo en la provincia de Córdoba?

-Hay que impulsar un turismo sostenible en el tiempo. Los reconocimientos que se han producido por parte de la Unesco se deben gestionar, ha de haber crecimiento del parque hotelero y que eso se plasme con acuerdos con touroperadores que generen un valor comercial. Si se va a reconocer Medina Azahara como patrimonio de la humanidad, hagamos un paquete de servicios que se pueda ofrecer a los touroperadores para que se genere una demanda sostenible de clientes. El turista que ha venido durante muchos años ha sido un turismo de paso, era el turismo que venía a Sevilla y llegada dos días a Córdoba para ver la Mezquita. Creo que somos muchísimo más que la Mezquita y podemos ofrecer mucho más, siendo la Mezquita un atractivo fundamental como patrimonio de la humanidad. Tenemos que conseguir que esa persona pernocte en Córdoba, se le oferte un paquete de alojamiento, una media pensión o una pensión completa, un paquete de excursiones y haya una serie de empresas que actúen en red consolidando esa oferta secundaria. Hay que conseguir esto y eso se puede lograr trabajando más conjuntamente por parte de las administraciones y del sector empresarial hotelero.

-¿Desde fuera se observa la imagen de Córdoba como marca o estamos perdidos en un universo competitivo?

-Muchas veces no somos conscientes del potencial empresarial de Córdoba, del potencial turístico que tenemos en España y en el extranjero. La oferta tiene que exportarse permanentemente y ser conscientes de que estamos en un mercado competitivo. No podemos quedarnos sentados y esperar a que vengan los turistas. No podemos quedarnos quietos y esperar a que se construyan hoteles. Lo que tenemos que hacer es trabajar y crear las condiciones necesarias para que vengan más clientes y más personas que quieran visitarnos y conocer nuestras maravillas, y a partir de ahí todo lo demás vendrá solo.

-Por cierto, ¿se ve trabajando en Córdoba?

-De momento estoy bien en México, pero es un sueño intentar regresar a Córdoba.