Rabanales 21 espera que el plan de viabilidad esté aprobado en mayo

Rabanales 21 espera que el plan de viabilidad elaborado por los grupos de trabajo creados en febrero para aportar propuestas económicas, urbanísticas y comerciales que permitan salvar el parque del concurso de acreedores quede aprobado a principios de mayo. Para poner en práctica el plan, el consejo de administración de Rabanales 21 debe darle el visto bueno, así como la junta general, «en las próximas semanas», según explica el presidente de la sociedad, Manuel Pineda, que confía en que la reunión tenga lugar «la semana que viene o a primeros de mayo». «Es una cuestión urgente y entre la próxima semana o la siguiente esto debe estar terminado», señala. Respecto al contenido del plan, Pineda ha preferido no valorarlo y esperar a que el consejo de administración y la junta general conozcan las líneas de trabajo definitivas, ya que, aunque las generales están marcadas, hay «detalles que hay que matizar que se están perfilando».

Por su parte, la Junta asegura que se sigue trabajando con el resto de los socios del parque para encontrar «las mejores soluciones que se van a volcar en el plan de viabilidad que se espera que concluya próximamente». Fuentes de la Delegación de Economía añaden que el calendario de acciones «lo tendrán que fijar los socios del parque en un consejo de administración primero y en junta general después, cuando se apruebe el plan de viabilidad».

El Ayuntamiento ve positivo el plan. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha señalado que «inicialmente podemos considerar el plan como una herramienta positiva de cara a asegurar la supervivencia del parque». La alcaldesa asegura que «aunque queden asuntos por concretar, las líneas maestras están fijadas», por lo que «seguiremos trabajando con el resto de los socios para conseguir el mejor plan posible y lograr su aprobación lo antes posible». En este proceso, añade, «es importante concretar y conocer los informes jurídicos que se están ultimando» para que el «plan cuente con todas las garantías legales que le aporten la mayor seguridad jurídica posible».

Este periódico intentó ayer sin éxito tener la valoración de las entidades financieras socias.

Sentencia favorable/ Rabanales 21 se ha librado de pagar 6 millones que le reclamaba la adjudicataria de las obras de urbanización del parque (UTE formada por Joca y Acsur). Una sentencia da la razón a Rabanales 21, que no tendrá que pagar los 6,1 millones reclamados por la adjudicataria en su demanda. Rabanales 21 hizo una reconvención de la demanda exigiendo a su vez 2,8 millones. Según las fuentes consultadas, la sentencia desestima la reclamación de la UTE por 6,1 millones y estima la de Rabanales 21 en algo más de un millón, aunque de esa cantidad hay 800.000 euros en retenciones que no percibirá el parque, que aún no sabe si cobrará la cantidad restante (más de 187.000 euros). Lo importante para Rabanales 21 de este fallo, que no es firme, es no tener que abonar los 6 millones.