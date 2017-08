Este puente se convierte en fecha crítica para las reservas de sangre

Este puente de agosto se presenta como una fecha crítica para el Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba, ya que muchos de los ciudadanos se encuentran fuera de la localidad. Los grupos sanguíneos A+ y 0- son actualmente los más escasos, aunque ninguna donación es poca cuando se trata de vidas humanas. Hasta julio de este año ha habido un total de 18.046 donaciones, superando el número del año anterior. A esta cifra hay que sumarle el número de no extraídos atendidos: 2.041. Por otro lado, la cantidad de donantes de médula ósea asciende a 864, duplicando a los de 2016.

El centro, junto al hospital Reina Sofía, abre de lunes a sábado (excepto festivos) de 8:30 a 14:30 horas. Para efectuar la donación, no es necesario acudir con cita previa, basta con presentarse allí y cumplir los requisitos mínimos (pesar más de 50 kilos, no tener anemia, pulso y tensión arterial sin alteraciones y una edad de entre 18 y 65 años). El proceso consta de cuatro fases; la primera de ellas consiste en una entrevista donde se realizan distintas preguntas que aseguren que el donante no corre ningún riesgo; después, se procede al reconocimiento médico y si este resulta satisfactorio se llevará a cabo la extracción de sangre. Finalmente, el paciente deberá recuperarse durante 15 minutos en una sala preparada para ello, donde se le ofrecerá una bebida y algún alimento ligero.

También existe la posibilidad de realizar esta acción en una de sus unidades móviles que cada día recorren los municipios y la capital de la provincia. Una vez llegan al destino, los profesionales pueden colocarse en algún lugar habilitado o en el interior de la misma unidad. Desde el centro se encargan de que cada localidad sea visitada, al menos, cada tres meses.

La promoción de las campañas se realiza a través de redes sociales y de los colaboradores de los pueblos. Además, a los donantes habituales se les envía un sms, una semana antes, con el lugar y la fecha, acto que se vuelve a repetir el día de antes.