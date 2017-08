El PSOE tacha de "desleal" a Rafael del Castillo y añade que "no dice la verdad"

La tormenta que ha estallado por la dimisión de Rafael del Castillo sigue trayendo cola en este verano aciago de noticias políticas en el ámbito municipal. Después de que el exconcejal de IU publicara el lunes en sus redes sociales un segundo comunicando para aclarar los motivos de su dimisión --entre los que apuntaba directamente al socio de gobierno, el PSOE, acusándolo de no tener ni «voluntad» ni «decisión política» para dotar de medios los Servicios Sociales y sentirse «con las manos atadas» en su gestión--, ayer fue el turno de los aludidos. Pese a que en un primer momento habían decidido no responder a «opiniones personales», Aumente desveló que Del Castillo formalizó su dimisión antes incluso de hablar con el PSOE.

Así, el teniente alcalde de Presidencia, el socialista Emilio Aumente, tachó de «desleal» al exconcejal de Servicios Sociales y afirmó que «no dice la verdad» cuando denuncia que el PSOE no tiene la voluntad política para impulsar las políticas sociales, apuntando directamente a la alcaldesa, Isabel Ambrosio. El concejal socialista recordó ayer que la Delegación de Servicios Sociales ha sido una de las mejor dotadas presupuestariamente --se ha incrementado en 6 millones de euros su presupuesto-- y en cuanto a medios personales -- «casi los únicos contratos que se han hecho han ido ahí», dice Aumente-- en los dos años que PSOE e IU llevan al frente del Ayuntamiento.

APOYO PRESUPUESTARIO// «Lo que Rafael del Castillo ha dicho del PSOE no responde a la realidad porque los presupuestos han estado siempre consensuados por los 11 concejales del equipo de gobierno y su delegación ha tenido cada vez más dinero», comentó ayer el teniente alcalde de Presidencia a los periodistas.

Por contra, Aumente defendió «la fuerte apuesta» del gobierno municipal en este mandato por los Servicios Sociales y subrayó la rapidez con la que se actuó, por ejemplo, en la apertura de la Oficina Municipal de la Vivienda o en la activación del plan municipal de rescate. En este sentido, aunque dijo entender los motivos personales que han llevado a dimitir al concejal de IU y valoró de forma positiva que pueda regresar a su puesto de trabajo, insistió en la idea que lanzó ya el pasado viernes sobre que la política es «un baño de realidad» y que una cosa es lo que se prometa en campaña y otra lo que luego puede llevarse a cabo.

En cualquier caso, Aumente, que lleva meses alertando de las dificultades del Ayuntamiento para poder contratar personal por el marco legal existente aprobado por el PP, reconoció: «Yo también tengo problemas serios de personal y medios en Seguridad. Ahí sí que me la juego y sin embargo no me he ido corriendo porque pienso que a veces hay que aguantar la situación porque es la responsabilidad que tenemos».

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, reiteró, por su parte, sus críticas al equipo de Ambrosio al calificarlo de «gobierno en descomposición», del que se van los concejales «que empiezan a darse cuenta de que no vale la pena gobernar en estas condiciones», dijo en su rueda de prensa de ayer. De este modo, Rafael del Castillo encontró ayer en el PP y en la persona de su portavoz un defensor inesperado, que alabó «la honestidad» del exresponsable de los Servicios Sociales.

FRACASO DE GOBIERNO // «Esta dimisión es una muestra más del fracaso de este gobierno», afirmó Bellido, en referencia a los motivos esgrimidos por el exconcejal para su marcha: «Del Castillo es quien ha dicho que es un gobierno que no tiene apuesta por los Servicios Sociales al nivel de lo que quisieron venderle a los ciudadanos con el plan de rescate». Además, el portavoz popular cree que las palabras del exconcejal han dejado «en evidencia» a la alcaldesa socialista, que, tras la dimisión, «quiso desviar la atención hacia el PP», al culpar a esta formación de que los proyectos de Servicios Sociales no salieran adelante.

«Afortunadamente del Castillo es honrado y honesto y en sus manifestaciones ha dicho que se va porque se siente defraudado por la alcaldesa y su apuesta por los Servicios Sociales», concluyó.

Por otra parte, Rafael del Castillo sigue recibiendo muestras de apoyo de colectivos ajenos a la política. Así, la Red de Madres y Padres Solidarios (Remps), asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son divulgar el conocimiento de las enfermedades raras y recaudar fondos para investigación, agradeció ayer públicamente al exconcejal «la visibilidad y el apoyo que ha mostrado en todo momento a las enfermedades raras». La presidenta de Remps, Rosa García, remarcó «la sensibilidad y la buena disposición» que Del Castillo ha tenido hacia este colectivo.