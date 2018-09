El PSOE quiere instalar una red de aseos públicos en la ciudad

El PSOE llevará al pleno del martes próximo una moción para crear una red de aseos públicos en la ciudad de Córdoba. La portavoz del grupo municipal socialista, Carmen González, reconoció ayer que los actuales baños públicos, de los que apenas hay cinco o seis repartidos por toda la ciudad, son absolutamente insuficientes no solo para los cordobeses, sino para los miles de visitantes que lleguen a la ciudad a diario. Esta carencia se hace más evidente en lugares de mayor afluencia de personas, como lugares turísticos o parques infantiles, y suelen ser -recuerda la moción- los aseos de bares y establecimientos los que suelen cubrir ese déficit.

De este modo, los socialistas proponen que estos baños públicos se instalen en la ciudad y que sean unidades automáticas, parecidas a las actuales, de última generación, amplias, seguras, cómodas, higiénicas, ecológicas y de pago, ya que, según Carmen González, esa es la mejor manera de que se conserven limpios.

La moción socialista propone estudiar, junto al Consejo del Movimiento Ciudadano, las zonas de la ciudad donde se concentran la mayor afluencia de personas, para la instalación de estos baños públicos, que deberán cumplir con todas las normativas de accesibilidad e higiene pública. Asimismo se pretende dar difusión a la ubicación de los lugares donde se instalarán los aseos, con la finalidad de facilitar el acceso a los ciudadanos y a los visitantes.

MOVILIDAD PERSONAL / Los socialistas también plantearán en el pleno del martes al resto de partidos una moción para exigir al Gobierno central que inicie lo antes posible la elaboración de la normativa específica sobre los vehículos de movilidad personal (patinetes, segway y bicicletas eléctricas), ya que de momento están en un limbo jurídico. El concejal de Movilidad, Andrés Pino, que hace unas semanas informó de que su delegación impulsará una ordenanza para regular estos vehículos, ya que la que tiene Córdoba es de 1992, defendió la necesidad de que haya un marco nacional para que los ayuntamientos puedan regular a partir de ahí y existan criterios compartidos en todas las ciudades españoles.

El edil socialista lamenta que las únicas orientaciones que la Dirección General de Tráfico ha dado para este tipo de vehículos son «muy vagas», por lo que espera que se ofrezca «un marco jurídico sólido, en el que se den las orientaciones a utilizar en todo el territorio español». La falta de marco normativo también lo sufren las bicicletas y los ciclistas, ya que el Gobierno tiene pendiente aprobar una normativa específica para estos vehículos desde 2009.

En esta línea, Andrés Pino explicó que en la actualidad la DGT no ha especificado si hay que poseer o no carnet para conducir estos vehículos de movilidad personal, ni a qué edad pueden utilizarse, si es preciso tener algún seguro para circular con ellos (de momento solo es obligatorio para los de tres ruedas que se dediquen a la actividad comercial o turística). «Hay mucha indefinición y hay que establecer unas normas para el uso del espacio público para que no haya el malestar, que ya empieza a notarse», reconoció Pino.