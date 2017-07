El PSOE pide al PP que "si no va a ayudar" con Rabanales 21 al menos "no estorbe"

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, contestó ayer al portavoz municipal del PP, José María Bellido, acerca de las medidas adoptadas para la viabilidad de Rabanales 21 reclamándole que «si no va a ayudar ni a colaborar, por lo menos que no estorbe y no esté cuestionándolo todo».

La réplica de González se produce después de los acuerdos del consejo de administración de Rabanales 21, el pasado viernes, en el que se acordó una ampliación de capital de hasta 3 millones de euros para retomar la viabilidad del endeudado proyecto, con significativas aportaciones de socios como Caixabank, la Junta de Andalucía, la UCO, y en menor medida y entre otros, el Ayuntamiento de Córdoba. Tras estos acuerdos, el debate sobre el futuro de Rabanales 21, como informó ayer Diario CÓRDOBA, pasó a la esfera política, con una dura crítica por parte del PP sobre la eficacia de las medidas tomadas y el papel que ha tenido en el proceso el gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba.

Al respecto, González señaló ayer que «la ampliación de capital» realizada «es la misma propuesta que el PP planteó el 19 de junio y que quince días después, sin embargo, critica». Así, «se repite la incoherencia cínica del PP», y también recordó que «desde el PP también se planteó que los socios de Rabanales 21 compraran suelo, principalmente la Junta». Con lo cual, según ha añadido, «la compra de suelo por parte de Emacsa entra dentro de las propuestas que el PP hizo», considera la concejala.