El PSOE espera que el PP cumpla mañana sus compromisos con Córdoba en los presupuestos

El PSOE espera que mañana los Presupuestos Generales del Estado rompan la tendencia de caída de los últimos años y el PP “cumpla con los compromisos” con Córdoba. El diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado ha asegurado hoy que Córdoba “no se puede llevar la sorpresa de sufrir un castigo permanente” en las cuentas de la Administración central. Hurtado recordó que Córdoba ha acumulado seis ejercicios con reducción de la partida asignada a la provincia, pasando de 117 millones en el 2011 a 57 millones en el 2017. “Córdoba no merece el castigo que ha venido recibiendo, por lo que hacemos un llamamiento a los representantes del PP en Córdoba para que demuestren el compromiso con la provincia en las cuentas públicas. No vale con decir que habrá dos comisarías, sino que hay que confirmarlo. No vale con decir que se desdoblará la carretera N-432, sino que hay que asumir esto ante la siniestralidad permanente de esta carretera nacional. Hay que apoyar el cercanías, el aeropuerto y la logística en Córdoba”, indicó Hurtado.

Asimismo, el diputado socialista remarcó que el Estado debe demostrar su compromiso a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con el saneamiento de los cauces y la actuación en zonas inundables. “Córdoba ha sufrido un castigo permanente en los presupuestos y hemos llegado a ser los últimos en inversión. Córdoba se merece, como mínimo, una compensación por este esfuerzo y pedimos estar en la media de esfuerzo inversor y no estar castigado permanentemente con carencias en infraestructuras y equipamientos culturales, como la oficina de la Seguridad Social de Lucena, el Museo Arqueológico, una serie de inversiones que están en los cajones del ministerio”, añadió.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Precisamente, tras reunirse con miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Hurtado remarcó las carencias que tienen los agentes para responder al problema de la violencia de género. “Es fundamental la dotación de medios a los agentes de la guardia civil. Mañana comprobaremos si es realidad su compromiso con la violencia de género. Existía un compromiso de 200 millones del pacto de Estado, de los que el 50% lo aportarían las comunidades y el 50% restante el Estado. Mañana comprobaremos si los 100 millones que tiene que destinar para desarrollar el pacto de Estado son una realidad o no”, añadió.

El diputado socialista recordó el compromiso de crear una especialidad de violencia de género en la Guardia Civil, junto a unas unidades especializadas, además de “aportar formación no genérica, sino especializada a las víctimas de género y la integración de toda la información que está entre la guardia civil y la policía nacional a través del Viogén”. Por ello, Hurtado señaló que desde el PSOE “exigiremos que se haga realidad y vamos a tratar de concienciar que la Guardia Civil presta un servicio fundamental porque en la calificación del riesgo va la vida de la víctima”. Del mismo modo, advirtió de la carencia de mujeres en el cuerpo al recordar que de los 1.100 efectivos existentes en la provincia, “solo 40 son mujeres”.