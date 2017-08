El PSOE dice que Del Castillo "no dice la verdad" y es "deseal"

El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, ha respondido hoy a las críticas vertidas por el exconcejal de IU Rafael de Castillo, que responsabiliza de su dimisión al PSOE y a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, por no haber apoyado las medidas adoptadas por Servicios Sociales ni su gestión al frente de esta delegación. El concejal socialista afirma que lo que dice Del Castillo "no es verdad" y ha calificado de "desleal" su actitud.



Emilio Aumente ha recordado que la Delegación de Servicios Sociales ha sido una de las mejor dotadas presupuestariamente y en cuanto a medios personales en estos dos años que PSOE e IU llevan al frente del Ayuntamiento de Córdoba. "Lo que Rafael del Castillo ha dicho del PSOE no responde a la realidad porque los presupuestos han estado siempre consensuados por los 11 concejales del equipo de gobierno y su delegación ha tenido cada vez más dinero", ha comentado.

Aumente ha defendido, por contra, "la fuerte apuesta" del gobierno local a Servicios Sociales y lo rápido que se actuó en la apertura de la Oficina Municipal de la Vivienda o en la activación del plan de rescate. En este sentido, aunque ha dicho entender los motivos personales que han llevado a dimitir al concejal de IU, ha insistido en que la política es "un baño de realidad" y ha añadido: "Yo también tengo problemas, pero no me he ido corriendo, porque muchas veces hay que aguantar la situación porque es la responsabilidad que tenemos".