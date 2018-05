El PSOE dice que la apuesta logística de Córdoba se centra en El Higuerón y El Álamo

La portavoz del grupo Municipal Socialista, Carmen González, ha dicho que la apuesta logística de Córdoba está centrada en el entorno de la estación de mercancías de El Higuerón y en el entorno del polígono logístico de El Álamo. Para la portavoz socialista, las inversiones que haga la Junta de Andalucía en Córdoba se deben de centrar, por un lado, en terminar de desarrollar el Parque Logístico de El Higuerón, para lo cual el Ayuntamiento y Red Logística están trabajando en medidas para impulsar su comercialización y modificar sus características urbanísticas con el objetivo de tener parcelas de mayor tamaño.

Por otro lado, González cree que la Junta de Andalucía debe apoyar el nuevo parque logístico que el Ayuntamiento está diseñando en los terrenos que hay al otro lado de la estación de mercancías de El Higuerón, en el que también se quiere ubicar una zona destinada a la industria Halal, informa Europa Press. Asimismo, la portavoz socialista ha insistido en que está zona logística de El Higuerón se debe complementar con el desarrollo del polígono logístico de El Álamo, que depende de la iniciativa privada fundamentalmente.

González ha afirmado que la combinación de la zona logística de El Álamo con la zona logística de El Higuerón "nada tiene que envidiar" a Antequera, de la que recuerda que es una iniciativa donde la financiación mayoritaria proviene del sector privado. De esta manera, según la portavoz socialista, Córdoba puede configurar en el entorno de El Higuerón-El Álamo una potente oferta industrial logística que se beneficiaría del nudo de comunicaciones existente en la zona, compuesto por el cruce de las autovías que van a Málaga, Sevilla y Madrid, la estación de mercancías de El Higuerón y el aeropuerto de Córdoba.

Asimismo, González ha recordado la existencia en la zona de otras infraestructuras como el Parque Joyero o el futuro Centro de Ferias y Convenciones, y unas comunicaciones con el centro urbano de Córdoba que se verán mejoradas con el futuro cercanías. La portavoz socialista entiende que la apuesta de Córdoba por el eje El Higuerón-El Álamo se debe ver complementada por las mejoras de las infraestructuras que dan servicio a la zona y, en este sentido, piensa que es "incompresible" que el Gobierno de la Nación no haya impulsado ya la conexión de la zona logística de El Higuerón con la red de autovías, que se concreta en la conexión entre la carretera de Palma y la carretera del Aeropuerto.

González ha añadido que es urgente, además, que se conecte ya el Parque Logístico de El Higuerón con el puerto seco existente en la estación de mercancías a través de la vía de servicio contemplada en el proyecto de remodelación de dicha terminal y redactado por Adif y la Junta de Andalucía.

La portavoz socialista ha asegurado que, en los sondeos realizados desde el Ayuntamiento de Córdoba con empresas de logística, existe un interés creciente en poder utilizar los servicios de el puerto seco de El Higuerón si existiese esta conexión, además de incrementar el atractivo para la instalación de empresas en el parque logístico.

González ha afirmado que la conexión entre el puerto seco y el parque logístico debe realizarse ya, y que "no vamos a aceptar excusas para su retraso como la de que el parque logístico tenga que estar completamente desarrollado".

LA RINCONADA

Por otro lado, la portavoz socialista cree que el desarrollo de suelos logísticos en este entorno tiene mucho más sentido para Córdoba que utilizar un futuro polígono en La Rinconada.

Según González, La Rinconada se pensó para el uso de industrias que deberían estar lejos del casco urbano y fue diseñado en un momento, antes de la crisis económica, en la que todo parecía posible y viable, pero que ahora se demuestra como de difícil realización.

La portavoz socialista ha lamentado que el problema entre propietarios privados y AVRA, en relación con La Rinconada, se mezcle con la apuesta logística que está impulsando el Ayuntamiento de Córdoba, ya que no tienen nada que ver.

González ha señalado, también, que el Ayuntamiento de Córdoba se hapuesto a disposición de los empresarios que pretenden desarrollar unainiciativa en los suelos cercanos a El Álamo. En este sentido, la portavoz socialista ha informado que lo que se pretende es cambiar el uso de un suelo de rústico a logístico, lo cual no depende de la voluntad del Ayuntamiento, sino de que sea posible en el marco de la legalidad urbanística y teniendo en cuenta que en el entorno hay un parque logístico, de iniciativa también privada, cuya regulación urbanística está ya aprobada.

En otro ámbito, González ha dicho que el presidente de CECO conoce perfectamente que la Junta de Andalucía va a incorporarse al Acuerdo sobre logística que tienen firmado Ayuntamiento, CECO y Diputación, y que se está ultimando un convenio entre la Agencia de Puertos de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba para dar un contenido real a la incorporación de la Junta de Andalucía.

La portavoz socialista cree que la apuesta de Córdoba por la logística debe estar planificada y no realizada a salto de mata, y que así se lo han transmitido al presidente de CECO, por lo que está segura de que la colaboración entre la organización empresarial y el Ayuntamiento dará frutos sólidos en los próximos meses.

Por último, González ha afirmado que, por mucho que se insista en que Antequera es la apuesta logística de la Junta y que Córdoba ha quedado marginada, esto no se adecua a la realidad, y ha insistido en que Antequera y Córdoba son dos proyectos complementarios y que no hay que intentar enfrentarlos, ya que esto no es bueno ni para Córdoba, ni para Antequera, ni para Andalucía.

Así, la portavoz socialista entiende que "Córdoba debe huir del continuo agravio comparativo y el enfrentamiento en el que algunos la quieren siempre sumergir", y que lo que la ciudad debe hacer es trabajar "sin pausa y con firmeza" por la oferta logística que va a hacer y aprovechar que Córdoba se ha puesto en marcha para colocarla en el sitio que se merece.