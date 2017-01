El PSOE denuncia que el PP deniega más becas que el gobierno anterior

El coordinador del grupo parlamentario socialista en Córdoba, Jesús María Ruiz, ha denunciado que, desde el último Gobierno del PSOE hasta el curso 2015-2016, el PP ha denegado en nuestra provincia 1.443 becas más (tanto en estudios de nivel universitario como no universitario). Ruiz explicó que, según datos oficiales del propio Ministerio de Educación, el Gobierno de Rajoy denegó en «la provincia 833 becas más en el nivel no universitario y 610 becas más a estudiantes universitarios», lo que hace que «1.443 estudiantes cordobeses probablemente no puedan cursar sus estudios por falta de recursos».

A esto hay que sumar, según Ruiz, que la cuantía de las ayudas a los alumnos de la Universidad de Córdoba «también ha sufrido un descenso, ya que la beca media ha pasado de 3.051 euros en el curso 2011-2012 a los 2.674 euros en 2015-2016».

Según Ruiz, el PP pidió, en un primer momento, una calificación media para acceder a las becas universitarias de 6 puntos «aunque por la presión de los partidos de la oposición la exigencia se rebajó a 5,5 puntos», lo que significa que aquellas familias que pueden pagar los estudios universitarios de sus hijos y estos tienen una nota media suficiente para matricularse podrán hacerlo aunque «el problema surge en aquellas familias que no disponen de recursos suficientes y sus hijos no alcanzan la nota necesaria para acceder a la ayuda».

Para el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista en Córdoba, «esto supone un atentado contra el principio de equidad, de igualdad de oportunidades, porque el PP exige más a los que menos tienen», por eso el PSOE ha denunciado este punto y «lo seguiremos haciendo», añadió Ruiz.

Del mismo modo, Ruiz criticó que las tasas universitarias no sean homogéneas en todo el territorio nacional y recordó que «Andalucía ha optado por situar las tasas en el nivel más bajo posible». En el mismo sentido, Jesús María Ruiz afirmó que «nosotros defendemos que el derecho a las becas sea un derecho subjetivo como era antes de que Rajoy llegara al Gobierno» y añadió que «todos aquellos que tengan derecho a una beca puedan acceder a ella, independientemente de las cantidades asignadas inicialmente, en igualdad de oportunidades como ocurría en los gobiernos socialistas».

Por último, Ruiz anunció que el PSOE está preparando iniciativas en el Congreso y el Senado y en las cámaras autonómicas para modificar estos criterios del PP y que se recupere el derecho subjetivo de las becas, ya que los jóvenes de todo el territorio nacional «deben tener las mismas oportunidades».